Зірка викликала у фурор в мережі

Знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, показала ідеальні форми в топіку

Відома модель пройшлася по місту в досить цікавому вбранні, пише Politeka.net.

Красуня любить епатувати публіку своїми різними гарячими образами, де б не була.

Цього разу модель пройшлася по Нью-Йорку в короткому топіку, який оголив її животик. Прес здавався дуже пружним, прямо, сталевим.

Зверху модель одягла спортивну куртку, завершили образ маленька сумочка, окуляри і кепка. Також, через пандемію, Белла змушена була надіти чорну маску, але так навіть краще, адже вона "зникла" від фанатів.

Зірка підіймала ніжку, ніби цілившись вдарити камеру.

"Майже 8 років тут живу і він ніколи не старіє. Роман з Нью-Йорком", - написала знаменитість.

За чотири години пост зібрав майже 400 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі написали багато приємного в бік красуні.

"Королева", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Белла Хадід позувала в топі і спідниці з великим розрізом. Хадід виставила одну ніжку, демонструючи її стрункість і нескінченну довжину. Дівчина доповнила образ пишною зачіскою, а на руці можна побачити прикрасу. На інших кадрах модель продемонструвала ще кілька ефектних образів.

"Приємно працювати з такою командою...",- написала вона.

Нагадаємо, Белла Хадід постала сидить на підлозі в одних червоних чоботях на довгих підборах.

Трусики були тілесного кольору і майже зливалися зі шкірою. Белла трохи вигнулася і подивилася назад. На її шиї блищав золотий ланцюжок.

Червона перука в колір до чобітків стала відмінним завершенням настільки спекотного образу.

Нагадавши, спекотна Белла Хадід засвітила найапетитніші місця в зухвалому вбранні.

А ще Politeka писала, що Жарка Белла Хадід блиснула округлостями в непристойному купальнику.

Також Politeka повідомляла, що мокра Белла Хадід побешкетувала на камеру, гарячі кадри.