Знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, показала ідеальні форми в топіку
Відома модель пройшлася по місту в досить цікавому вбранні, пише Politeka.net.
Красуня любить епатувати публіку своїми різними гарячими образами, де б не була.
Цього разу модель пройшлася по Нью-Йорку в короткому топіку, який оголив її животик. Прес здавався дуже пружним, прямо, сталевим.
Зверху модель одягла спортивну куртку, завершили образ маленька сумочка, окуляри і кепка. Також, через пандемію, Белла змушена була надіти чорну маску, але так навіть краще, адже вона "зникла" від фанатів.
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Повністю роздягнена Анджеліна Джолі поніжилася в ліжку, показавши самий сік: ось це форми!
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Зірка підіймала ніжку, ніби цілившись вдарити камеру.
"Майже 8 років тут живу і він ніколи не старіє. Роман з Нью-Йорком", - написала знаменитість.
За чотири години пост зібрав майже 400 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі написали багато приємного в бік красуні.
"Королева", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Белла Хадід позувала в топі і спідниці з великим розрізом. Хадід виставила одну ніжку, демонструючи її стрункість і нескінченну довжину. Дівчина доповнила образ пишною зачіскою, а на руці можна побачити прикрасу. На інших кадрах модель продемонструвала ще кілька ефектних образів.
"Приємно працювати з такою командою...",- написала вона.
Нагадаємо, Белла Хадід постала сидить на підлозі в одних червоних чоботях на довгих підборах.
Трусики були тілесного кольору і майже зливалися зі шкірою. Белла трохи вигнулася і подивилася назад. На її шиї блищав золотий ланцюжок.
Червона перука в колір до чобітків стала відмінним завершенням настільки спекотного образу.
Нагадавши, спекотна Белла Хадід засвітила найапетитніші місця в зухвалому вбранні.
А ще Politeka писала, що Жарка Белла Хадід блиснула округлостями в непристойному купальнику.
Також Politeka повідомляла, що мокра Белла Хадід побешкетувала на камеру, гарячі кадри.