Повернення на телеекрани російського шоу нульових викликало справжній фурор, тим більше що в журі буде українська співачка MARUV

У Росії вирішили воскресити "Ти-суперстар!" під новою назвою "Суперстар! Повернення".

У новому сезоні артисти, які були мегапопулярними в 90-х та збирали стадіони, спробують повернути колишню славу, але на цей раз, змагаючись один з одним.

За звання "суперстара" боротимуться вісім артистів: родоначальник російського репу Богдан Титомир, виконавиця хітів "Алмаз" і "Подорожник-трава" Аліса Мон, кращий співак 1996 року Влад Сташевський, екс-солістка мега-популярної групи "Тату" Юлія Волкова, виконавиця хіта "Америка-розлучниця" Ірина Шведова, колишній соліст легендарної групи "На-На" Володимир Льовкін, виконавець мега-популярного хіта "Голубая луна" Микола Трубач і солістка групи "Комбінація" Тетяна Іванова.

Оцінювати і вибирати учасників буде зіркове журі: музичний критик Сергій Сосєдов (був колись суддею в українському "Х-факторі"), композитор і продюсер Віктор Дробиш, а також MARUV. У журі буде і четверте суддівське крісло, займати яке будуть різні запрошені зірки.

Після звістки про участь MARUV у російському шоу користувачі Мережі накинулися на співачку. Так, українська фан-спільнота в Instagram eurovision.ua була змушена видалити пост про те, що MARUV увійшла в журі "Суперстара".

Це повідомлення спровокувало потік обурених коментарів на адресу співачки (нижче на фото видалений пост).

"Гроші не пахнуть", "Навіщо піарити російське шоу в українському суспільстві?", "Сумнівна перспектива", "Продалася з потрохами, чемодан-вокзал-Росія", - коментували українці.

Крім того, судячи з коментарів в Мережі, користувачів відвернула від цього шоу ще одна деталь - участь в ньому співаючої зірки "Дом-2" Ольги Бузової. Та заспівала в парі з Миколою Трубачом.

"Так, виїжджати на успіхи минулого, Це все що ми зараз можемо. Навіщо придумувати нове, коли можна переробити старе і вуаля. Шикарно (ні)"

"Так!!! Дивитися, на цей мотлох!!! Фу!"

"Господи, навіщо там Бузова?"

"Зіпсувалася настрій )))))))) прочитала ім'я Бузова - все дивитися не буду"

"Бузова там з якого переляку?🤔"

"І тут Бузова😯"

"Супер передача з добре забутими добрими піснями з 90-x Лолітою в якості ведучої і MARUV в журі, де найімовірніше вона представить пісню MARIA"

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