Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу показав, за ким сумує найбільше

Як повідомляє Politeka.net фото він показав на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, зараз екс-чоловік співачки живе в Києві. Він перебуває у відносинах з дівчиною на ім'я лілія, яка працює візажистом.

Дочка Мурата залишилася з Кароліною (справжнє ім'я Ані Лорак). Схоже, що чоловікові не вистачає спілкування з дочкою. Принаймні б цьому він заявив у свіжому сторіс.

Налчаджіоглу опублікував фото дочки, що підросла, супроводивши його наступним текстом: "Нескінченна любов. Сумую за тобою"»

Нагадаємо, в червні Софія відзначила дев'ятиріччя: свято пройшло в тісному колі, на якому був присутній хресний тато Філіп Кіркоров, але був відсутній біологічний. Що стало причиною неявки, Налчаджіоглу так і не пояснив.

Мурат Налчаджіоглу і Ані Лорак прожили разом 14 років. Офіційно розлучення пари було оформлено 31 Січня 2019 року.

Після цього Ані Лорак оголосила, що зустрічається з колишнім чоловіком співачки TAYANNA Єгором Глібом. У той час як Налчаджіоглу встиг зустрітися вже з кількома дівчатами.

Нагадаємо, що Ані Лорак похвалилася пікантним подарунком від Філіпа Кіркорова:"фі, як він вам не йде".

Як повідомляла Politeka, маленька дочка Ані Лорак дала фору зірковій мамі в розкішній сукні:»Вау, принцеси".

Також Politeka писала, що щаслива Лорак обтягнула животик, розсекретивши зміни у фігурі:"Фоткал Лазарєв".