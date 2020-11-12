Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу показав, за ким сумує найбільше
Як повідомляє Politeka.net фото він показав на своїй сторінці в Instagram.
Як відомо, зараз екс-чоловік співачки живе в Києві. Він перебуває у відносинах з дівчиною на ім'я лілія, яка працює візажистом.
Дочка Мурата залишилася з Кароліною (справжнє ім'я Ані Лорак). Схоже, що чоловікові не вистачає спілкування з дочкою. Принаймні б цьому він заявив у свіжому сторіс.
Налчаджіоглу опублікував фото дочки, що підросла, супроводивши його наступним текстом: "Нескінченна любов. Сумую за тобою"»
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Нагадаємо, в червні Софія відзначила дев'ятиріччя: свято пройшло в тісному колі, на якому був присутній хресний тато Філіп Кіркоров, але був відсутній біологічний. Що стало причиною неявки, Налчаджіоглу так і не пояснив.
Мурат Налчаджіоглу і Ані Лорак прожили разом 14 років. Офіційно розлучення пари було оформлено 31 Січня 2019 року.
Після цього Ані Лорак оголосила, що зустрічається з колишнім чоловіком співачки TAYANNA Єгором Глібом. У той час як Налчаджіоглу встиг зустрітися вже з кількома дівчатами.
Нагадаємо, що Ані Лорак похвалилася пікантним подарунком від Філіпа Кіркорова:"фі, як він вам не йде".
Як повідомляла Politeka, маленька дочка Ані Лорак дала фору зірковій мамі в розкішній сукні:»Вау, принцеси".
Також Politeka писала, що щаслива Лорак обтягнула животик, розсекретивши зміни у фігурі:"Фоткал Лазарєв".