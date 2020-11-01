Українська співачка Анна Седакова порадувала фанатів новим знімком і зворушила визнанням
Колишня солістка групи "ВІА Гра" відмінно знає, як закрутити голову фанатам і змусити чоловічу половину тремтіти від захвату.
У своєму Instagram-акаунті, де на неї підписані понад 5 мільйонів чоловік, знаменитість невпинно розміщує нові знімки, на яких позує в сміливих нарядах і цікавих ракурсах, писати Politeka.net.
Цього разу Седокова з'явилася перед усіма в несподіваному образі-досить скромному. Співачка одягла чорно-білу сукню, яка прикрила апетитну фігурку знаменитості. Акцент Анна зробила на макіяжі, а також на пухких губах і очах.
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На фото артистка заклично дивиться в камеру, поглядом повним пристрасті. Пухкі губи, нафарбовані блиском, надали знімку більшої пікантності
"Припиніть грати зі своїм тілом, леді
Перестань відчувати, що тебе недостатньо
Припиніть харчуватися ненависниками
Зупинись і подаруй собі трохи любові
Перестаньте дивитися в дзеркало, коли воно тьмяніє
Сказати, що ти не закохаєшся
Перестань довіряти цим фальшивим ідіотам
Повірте мені, вони не тр * *
Я люблю своє тіло, люблю свою шкіру
Я богиня, я # КОРОЛЕВА", - написала Анна англійською мовою.
Користувачі мережі вже відреагували на побачене.
"Написав чоловік у якого тонна макіяжу і пластики ♪ ", " Все вірно!! Треба любити себе, ланцюжком тягнеться турбота і догляд. Якісна їжа, косметика, спорт, релакс - це і є любов до себе!! Це основа здоров'я, молодості і краси!", "Красуня", - висловилися в мережі.
До цього ми розповідали, що українська співачка Анна Седокова, яка будує кар'єру в Москві, порадувала шанувальників пристрасними фото з чоловіком Янісом Тіммою.
Нагадаємо, що Седокова з дітьми розговорилася про труднощі сімейного життя: «я в страшному сні бачила свою...».
Як повідомляла Politeka, розкута Седокова виставила напоказ бездонне декольте і приголомшила "бойовим" розфарбуванням: "око не відірвати".
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