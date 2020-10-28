Зірка Студії "Квартал 95" Еліна Мбані, яка бере участь у концертах "Жіночого кварталу", вразила яскравою фотозйомкою
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію фото, на яких позувала в образі вампіра. Дівчина приміряла жовті лінзи, які в поєднанні з її темною шкірою виглядали вражаюче.
На першому фото Еліна стояла оголеною по пояс. Зверху вона накинула накидку, яка прикрила її груди.
Втім, на другому знімку зірка відмовилася від одягу і сфотографувалася абсолютно голою. Вона позувала зі спини, хоча частина бюста теж потрапила в кадр. Крім цього, Мбані поділилася яскравим портретом, на якому дуже сильно була схожа на персонажа з фільмів про вампірів.
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"Нефертіті", - підписала знімок зірка.
У коментарях у Еліни залишили безліч приємних слів. Шанувальники порівняли її з зірками з фільму про вампірів «Сутінки».
"Як круто", "Нереально", "мистецтво!", "Амазонка", "Магічна", "ти ніби з "Сутінків", "Богиня", "Вау", "приголомшливо!", "Круть", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Еліна Мбані вразила стильними знімками в зухвалому образі. Актриса сиділа на лавці в парку. На ній була одягнена джинсова куртка і коротке плаття з квітковим принтом.
Нагадаємо, що Еліна Мбані опустилася на коліна і показала красу без білизни: "очей не відвести".
Як повідомляла Politeka, красуні з "Квартал 95" помірялися променистими посмішками на спільному фото:"Одна іншої краше".
Також Politeka писала, що Еліна Мбані позувала для колеги топлес і в ефектних позах: "неймовірна!".