Євро накрутять до межі, долар також здивує: чого чекати українцям від курсу валют

Курс валют в Україні 26 жовтня несподівано покаже слабкість гривні, долар і євро натиснуть з усією силою.

Про це свідчить прогноз НБУ.

Стодоларова купюра підскочить на міжбанку з початку тижня на 2,61 грн. Нищівного удару по гривні завдасть євро, який набере позицій відразу на 13,43 грн.

Курс валют 26 жовтня буде таким:

Долар – 28,2911 грн;

Євро-33,549 грн.

П'ять питань від президента Зеленського: з'явилися результати всеукраїнського опитування

Стало відомо, як українці відповіли на"5 питань президента".

Про це йдеться в результатах екзитполу, проведеного соцгрупою "Рейтинг", які були озвучені в ефірі телеканалу Україна 24.

За інформацією, яка була опублікована в мережі, участь у сьогоднішньому опитуванні взяли 67% українців.

Перше питання президента про довічний термін для корупціонерів підтримали 81% опитаних.

За створення вільної економічної зони на Донбасі виступили тільки 45%.

Найбільше українці підтримали питання про скорочення Верховної Ради до 300 нардепів (95% опитаних).

За легалізацію канабісу в медичних цілях виступили 70%, а питання, яке стосується гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, підтримали 75% українців.

Жорсткі штрафи загрожують українцям, які ухиляються від виплати зарплат: що важливо знати

Стажери мають право на оплату праці, якщо виконують ту ж роботу, яку і інші співробітники.

Згідно з українським законодавством, якщо під час стажування людина працює, роботодавець повинен платити йому зарплату відповідно до встановлених в компанії виплатами.

Адвокат Владислав Волинець запевняє, що Стажери можуть претендувати на оплату праці, якщо підписують з роботодавцем акт здачі-прийому послуг із зазначенням виду виконуваних робіт та її обсягів. Якщо такий документ підписаний, людина може претендувати на оплату праці. Однак в законодавстві немає порядку дій, якщо роботодавець відмовляється підписати акт.

Втім, як зазначає Волинець, стажиста, який не підписав з компанією акт здачі-прийому послуг, можна прирівняти до співробітника фірми, якого допустили до роботи без потрібного оформлення. У такому випадку законодавством передбачено покарання для роботодавців у вигляді штрафу в 30-кратному розмірі мінімальної зарплати. На даний момент такий штраф складе 150 тисяч гривень.

В Україні набули чинності оновлені карантинні зони

В Україні почали діяти нові зони карантину, які оновила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

До "Червоної" зони увійшли 11 облцентрів.

Відповідне рішення прийняла Комісія ТЕБ і НС.

"Червона" зона

До цієї зони увійшли: Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Сєвєродонецьк Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів.

Дозволено продовження роботи громадського транспорту, ТРЦ і магазинів (крім Донецької області). Школи та університети можуть працювати в Івано-Франківській, Полтавській, Харківській та Хмельницькій областях.

У цих трьох областях і ще в Київській, Чернівецькій та Чернігівській областях дозволена робота закладів громадського харчування.

У населених пунктах та районах Житомирської, Одеської, Луганської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської областей дозволена посадка пасажирів у транспорті приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення.

"Помаранчева" зона

До цієї зони увійшли: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Львів, Одеса, Херсон, Черкаси, Київ.

Забороняється робота хостелів, турбаз і т. д. (крім готелів); розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планових госпіталізацій в лікарні; спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів, закладів культури;

Також забороняється прийом нових змін до дитячих таборів; масові заходи за участю понад 20 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7:00.

"Жовта" зона

У цю зону увійшли: Бровари, Кропивницький.

Забороняється відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають "кризові" послуги; проведення масових заходів за участю понад 30 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7:00.

"Зелена" зона

У цю зону входять 27 населених пунктів. Обов'язкова наявність маски або респіратора під час перебування в приміщенні; дотримання дистанції під час перевезення людей в громадському транспорті в межах кількості сидячих місць.

Забороняється проведення масових заходів за участю понад 50 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7: 00, Спортивні заходи з глядачами (виняток: міжнародні матчі за погодженням МОЗ).

Нагадавши, Зеленський заговорив про посилення покарань для українців у розпал епідемії: «штрафувати відразу».

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