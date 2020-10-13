Сусіди по будинку російської зірки 90-х Тетяни Овсієнко стверджують, що неодноразово бачили співачку напідпитку, а на її руках помітили синці

З цього російські ЗМІ зробили висновок, що в родині Овсієнко не все так гладко, повідомляє Politeka.

І ось співачка прокоментувала розмови про свій "алкоголізм" і про те, що її чоловік – тричі судимий Олександр Меркулов – її б'є.

Так, знаменитість стверджує, що нічого цього немає.

"Хто вам розповів, що Саша мене б'є? Це неправда! Буває, іноді ми голосно з Сашею розмовляємо і сперечаємося. Можемо о другій ночі дивитися фільм, це теж сусідів дратує. Але ніяких трагедій у нас немає. Ми з Сашею сперечаємося, але без бійок", - запевнила Тетяна.

Що стосується синців, то зірка пояснює їх "спадковістю".

"Синців у мене ціла купа. У мене після кожного концерту синяк. Це судинне, спадкове. У мене такий організм, що трохи зачепиш, вдаришся – пляма", – говорить Овсієнко.

Також співачка в інтерв'ю КП прокоментувала чутки про те, що Олександр Меркулов змусив її продати останній автомобіль.

"У пандемію не вистачає грошей на життя. А як може вистачати грошей, якщо роботи немає. Потрібно якось виживати. Чому не продати? Тим більше, машинка старенька. Але я продала не останню машину. У мене дві було", – розповідає вона.

Раніше ми писали, що популярна співачка Тетяна Овсієнко йде в запій з вини свого чоловіка. З такою заявою виступають близькі співачки.

"Ситуація з Танею дуже погана. Вона живе з тричі судимим чоловіком. Таня приховує від громадськості справжній стан справ, але ми, її подруги, прекрасно все знаємо. Я її бачила не так давно. Пора бити на сполох і рятувати Таню", - запевняє жінка, яка живе по сусідству з Тетяною Овсієнко.

Нового коханого Овсієнко зустріла в Криму в далекому 2007 році. І тоді вона ще не знала, що він пов'язаний з кримінальним світом. Її обранцем виявився Олександр Меркулов, який ще в молодості був рекетиром.

Вони познайомилися на концерті Зірки в Ялті і чоловік приховав правду про свою діяльність, а вже через 10 місяців Олександра депортували в РФ, де він постав перед судом.

"Саша відсидів чотири з гаком роки. А я говорила, що це Таня їх відбула. Вона перестала виходити в світ, сумувала і чекала. Наймала і оплачувала йому кращих адвокатів. Продала майже все майно, аби допомогти Саші. Вона була багата, а залишилася тільки з однією квартирою в Москві, де живе зараз. Багато відвернулися від неї після цього скандалу", - розповідає подруга Овсієнко і додає, що зараз їхні стосунки погіршилися.

Через пандемію у сім'ї майже закінчилися гроші м Меркулов змусив співачку продати автомобіль, хоча сам сидить без роботи.

Незважаючи на пристойний вік зірка 90-х українського походження Тетяна Овсієнко має намір стати матір'ю вдруге. 53-річна артистка розповіла, що вирішила усиновити дитину – дівчинку, з якою познайомилася під час візиту в дитячий будинок. Жінка має намір докласти всіх зусиль, щоб зробити життя дитини з інтернату щасливим.

Для Овсієнка ця дитина стане другою-в 1999 році вона усиновила хлопчика з вродженою вадою серця. Без операції він міг би померти, але Тетяна оплатила повністю дороге лікування. Артистка вже стала бабусею, оскільки у її прийомного сина Ігоря в 2015 році народився син.

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