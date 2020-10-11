Знаменита фітнес-модель Ніколь Амато показала яскраві кадри в басейні

Як повідомляє Politeka.net, Ніколь народилася і виросла на Гаваях, але зараз постійно живе в Майамі і Нью-Йорку. Дівчина підписала контракт з Міжнародним агентством Ford Agency і тепер братиме участь і в європейських зйомках, радуючи шанувальників по всьому світу.

І кілька годин тому вона вирішила піти ще далі, прибравши останні бар'єри між собою і шанувальниками, показавши свою фігуру в мокрому купальнику.

Дівчина показала кілька знімків, на яких вона позує в персиковому купальнику. Варто відзначити, що перший кадр, яким поділилася Ніколь, виглядає як з рекламного ролика про райське життя. Томна, як пантера дівчина, виринає з басейну в купальнику, що підкреслює її натреновану фігуру.

На другому фото вона знаходиться у воді і показує свій пишний бюст максимально близько. При цьому на загальний розгляд також потрапив її точений прес.

Останній знімок вона зробила, знявши себе зверху, заклично подивившись в камеру. Свій образ русалки-спокусниці вона доповнила широким браслетом з дорогоцінними каменями.

На жаль користувачі мережі не зможуть залишити коментарі під знімками, адже їх модель показала в своєму Instagram-Stories.

Але нам би не хотілося залишити Ніколь Амато без компліментів, адже модель виглядає спекотніше нікуди. А її фігура і зовсім нікого не може залишити байдужим.



Нагадаємо, фітнес-модель Ніколь Амато ледве вмістила пружні "персики" в пікантну білизну.

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