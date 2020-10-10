Українська співачка Даша Астаф'єва підкорила фанатів, блиснувши неймовірною фігурою в новій сміливій фотосесії
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фотографа зірки в Instagram.
Так, на опублікованих чорно-білих знімках красуня постає перед камерою без білизни, ефектно скидаючи з себе одяг. При цьому пікантні місця знаменитість прикриває то рукою, то дзеркалом.
Попри те, що фотографії були зроблені чорно-білими, фотографу вдалося передати ніжний погляд української зірки.
"Даша", - коротко підписані знімки.
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Уточнимо, що шанувальники знаменитості активно лайкали фотографії, високо оцінивши красу кумира.
"Кішечка», «супер вид», "дуже круто вийшло", - пишуть вони.
До цього повідомлялося, що легендарна українська виконавиця Даша Астаф'єва похвалилася розкішними вигинами, знявшись у новій постільній фотосесії
Уточнимо, що на опублікованих знімках Астаф'єва позує в ліжку, ефектно задерши руки. Як можна помітити, красуня вирішила позбутися білизни, а пікантні місця автор прикрив за допомогою стікерів.
Також Астаф'єва позувала в кадрі, ефектно стоячи біля вікна.
Нагадаємо, що повністю роздягнена Астаф'єва захопила засмагою: "Даша, караул!".
Як повідомляла Politeka, неповторна Астаф'єва здивувала кардинальною зміною іміджу, зірку не впізнати: "Русалка".
Також Politeka писала, що ефектна Астаф'єва в шкіряному корсеті засвітила зайве: "Булочка випала".