Українська співачка Даша Астаф'єва підкорила фанатів, блиснувши неймовірною фігурою в новій сміливій фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фотографа зірки в Instagram.

Так, на опублікованих чорно-білих знімках красуня постає перед камерою без білизни, ефектно скидаючи з себе одяг. При цьому пікантні місця знаменитість прикриває то рукою, то дзеркалом.

Попри те, що фотографії були зроблені чорно-білими, фотографу вдалося передати ніжний погляд української зірки.

"Даша", - коротко підписані знімки.

Уточнимо, що шанувальники знаменитості активно лайкали фотографії, високо оцінивши красу кумира.

"Кішечка», «супер вид», "дуже круто вийшло", - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що легендарна українська виконавиця Даша Астаф'єва похвалилася розкішними вигинами, знявшись у новій постільній фотосесії

Уточнимо, що на опублікованих знімках Астаф'єва позує в ліжку, ефектно задерши руки. Як можна помітити, красуня вирішила позбутися білизни, а пікантні місця автор прикрив за допомогою стікерів.

Також Астаф'єва позувала в кадрі, ефектно стоячи біля вікна.

Нагадаємо, що повністю роздягнена Астаф'єва захопила засмагою: "Даша, караул!".

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