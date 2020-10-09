Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва похвалилася розкішними вигинами, знявшись у новій постільній фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку фотографа знаменитості в Instagram.

"Даша", - коротко сказано в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Астаф'єва позує в ліжку, ефектно задерши руки. Як можна помітити, красуня вирішила позбутися білизни, а пікантні місця автор прикрив за допомогою стікерів.

Також Астаф'єва позувала в кадрі, ефектно стоячи біля вікна.

"Алло, Владичек, ти не повіриш, я купила журнал", "ох яка ... ну яка ... » - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, українська співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва роздяглася заради спекотної фотосесії.

Для красуні немає особливих труднощів зніматися у відвертих фотосесіях, про що свідчать численні "голі" знімки Даші, які можна знайти в Інтернеті.

Цього разу зірка опублікувала Гарячий кадр у своєму Instagram. Співачка позувала з оголеними грудьми, прикривши найпотаємніше чорними квадратиками.

На моделі можна помітити поясок для панчіх, самі панчохи і трусики.

Красуня витягнулася на спинці дивана, засвітивши свої бездоганні вигини.

Нагадаємо, що повністю роздягнена Астаф'єва захопила засмагою: "Даша, караул!".

Як повідомляла Politeka, неповторна Астаф'єва здивувала кардинальною зміною іміджу, зірку не впізнати: "Русалка".

Також Politeka писала, що ефектна Астаф'єва в шкіряному корсеті засвітила зайве: "Булочка випала".