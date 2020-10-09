Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва похвалилася розкішними вигинами, знявшись у новій постільній фотосесії
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку фотографа знаменитості в Instagram.
"Даша", - коротко сказано в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих знімках Астаф'єва позує в ліжку, ефектно задерши руки. Як можна помітити, красуня вирішила позбутися білизни, а пікантні місця автор прикрив за допомогою стікерів.
Також Астаф'єва позувала в кадрі, ефектно стоячи біля вікна.
Щаслива Корольова з розсунутими ногами похвалилася ідилією зі зрадником Тарзаном: "Все заради бабла»
По українцям вдарили новим посиленням карантину, готуються до звільнень: "Все вийшло з-під контролю"
Як виглядали перші чоловіки Фреймут, Бузової, Лободи та інших знаменитостей: особисті фото екс-пар
Ольга Бузова без ліфчика епічно зганьбилася перед публікою: "Підлизнула так підлизнула"
"Алло, Владичек, ти не повіриш, я купила журнал", "ох яка ... ну яка ... » - пишуть її шанувальники.
Як повідомлялося до цього, українська співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва роздяглася заради спекотної фотосесії.
Для красуні немає особливих труднощів зніматися у відвертих фотосесіях, про що свідчать численні "голі" знімки Даші, які можна знайти в Інтернеті.
Цього разу зірка опублікувала Гарячий кадр у своєму Instagram. Співачка позувала з оголеними грудьми, прикривши найпотаємніше чорними квадратиками.
На моделі можна помітити поясок для панчіх, самі панчохи і трусики.
Красуня витягнулася на спинці дивана, засвітивши свої бездоганні вигини.
Нагадаємо, що повністю роздягнена Астаф'єва захопила засмагою: "Даша, караул!".
Як повідомляла Politeka, неповторна Астаф'єва здивувала кардинальною зміною іміджу, зірку не впізнати: "Русалка".
Також Politeka писала, що ефектна Астаф'єва в шкіряному корсеті засвітила зайве: "Булочка випала".