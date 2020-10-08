Станом на четвер, 8 жовтня, в Україні зафіксовано 5397 нових випадків зараження китайським вірусом

Тобто, сьогодні вранці зафіксовано антирекорд за весь час з початку пандемії, інформує Politeka з посиланням на Систему моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБОУ.

Всього з початку пандемії зафіксували 244734 випадки захворювання, хворіють на сьогоднішній день – 131811 українців. З початку пандемії від китайського вірусу померли 4690 осіб, одужали – 108233 українців.

Нагадаємо, станом на понеділок, 5 жовтня, в Україні захворіли 3 774 осіб (добою раніше – 4 140). Останній раз про менше чотирьох тисяч інфікованих за добу повідомлялося 29 вересня. За добу померли 33 хворих вірусом (добою раніше – 44), одужали 1 145 пацієнтів (1 370). За весь час епідемії в Україні зафіксували 230 236 хворих, 4 430 померлих і 101 252 одужали.

Станом на вівторок, 6 жовтня, в Україні захворіли коронавірусом 4 348 осіб, на 7 жовтня – 4753 особи, з них – 219 дітей та 251 медпрацівник.

Місцеві вибори, які, як відомо, відбудуться 25 жовтня, можуть спровокувати різкий стрибок захворюваності, адже українці масово зберуться на виборчих дільницях, попереджає Сьогодні.

Так, інфекціоніст Інна Андрусович каже, що сплеск захворюваності, що спостерігається зараз, – результат очної роботи шкіл і вузів.

"Велика частина випадків-зараження від дітей. Плюс в університети приїхали студенти з різних регіонів, у тому числі із західних областей", – стверджує вона.

Медик вважає, що посилювати карантин необхідно: коли всі відвідують школи та університети, діти і студенти приносять вірус додому і заражають рідних.

У свою чергу, епідеміолог Людмила Мухарська зазначає, що в Україні неоднорідна захворюваність по регіонах і необхідно це враховувати.

"Чи може в конкретному регіоні надаватися достатнього рівня медична допомога. Скільки ліжок є, скільки обладнано киснем, скільки є відділень інтенсивної терапії і скільки є реанімаційних ліжок. Крім того треба враховувати ситуацію з тестуванням", – сказала вона, запропонувавши вводити карантин в залежності від конкретного регіону.

Голова Робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 НАН України Ігор Бровченко зазначає, що в Україні епідемія стабільно інтенсивно розвивається з початку серпня.

"Щотижня в країні стабільний приріст і є причини тільки для посилення розвитку епідемії. До колективного імунітету нам дуже далеко. За офіційними даними, у нас перехворіли піввідсотка країни. Але лікарні заповнюються набагато швидше. По Києву якщо динаміка збережеться, то місць у лікарнях вистачить на кілька тижнів максимум", – заявляє він.

Тому, стверджує фахівець, є необхідність перегляду критеріїв включення регіонів в"червону зону".

"Посилювати обмеження там, де швидко заповнюються ліжка в лікарнях. Після виборів ситуація може стати неконтрольованою. Але ситуація вже зараз вимагає дій", - попереджає Бровченко.

Раніше ми писали про те, що стало відомо, що чекає Україну в найближчому майбутньому через пандемію коронавірусу.

Зокрема, лікар-Вірусолог Андрій Александрін заявив що Україну чекає досить серйозне зростання захворюваності коронавірусом.

Таку думку він озвучив для журналістів видання Обозреватель. При цьому він назвав терміни, коли в Україні можуть виявляти до 12 тисяч випадків зараження щодня. За його прогнозами, це трапиться зовсім скоро і найгірший період для українців ще попереду.

"ВООЗ прогнозує, що очікується виявлення COVID-19 на рівні 9 тисяч щодня. Але я думаю, це не межа ... якщо у нас будуть дозволяти можливості лабораторної діагностики, то думаю, що у нас буде показувати і більше даних... я думаю, що в листопаді місяці ми будемо спостерігати захворюваність не менше 10-12 тисяч щодня», — зазначив лікар.

Александрін додав, що вже почався сезон гострих респіраторних захворювань і на сьогоднішній день висока ймовірність заразитися не тільки COVID-19. Саме сезонні віруси дають додаткове навантаження на медичну систему.

Україна може повернутися до жорсткого карантину, якщо ситуація з поширенням коронавірусної хвороби буде погіршуватися. Про це заявив міністр Максим Степанов, передає прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Глава МОЗ зазначив, що локдаун – це найкращий шлях, щоб розірвати ланцюг передачі інфекції, але це може негативно позначитися на економіці.

"Нам також потрібно було знайти баланс між економікою і протиепідемічними заходами, щоб не зупиняти економіку. Я вважаю, що ми знайшли такий баланс, але одночасно необхідно і надалі виконувати всі рекомендації МОЗ. Але у випадку, якщо ситуація буде приймати загрозливий характер, міністерство буде пропонувати повернення до більш жорстких карантинних заходів", – сказав Степанов.

Нагадавши, Китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.

Як повідомляла Politeka, українці приречені через рішення Кабміну щодо жорсткого карантину, чого чекати.

Також Politeka писала, що дистанціонка в школах на карантині вивела з себе українців.