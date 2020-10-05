Співачка Анастасія Приходько оголилася на пікантному знімку
Як Politeka.net, спекотне фото співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)
Українські зірки в останні дні ніби влаштували марафон провокаційних кадрів. Раніше гарячими формами хвалилися Даша Астаф'єва і Леся Нікітюк.
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А тепер ось вирішила не відставати і Настя Приходько.
У пдпісі до фото вона закликала починати понеділок яскраво, а також цінувати себе і свої досягнення, навіть найдрібніші.
"Я ось, мати, двох дітей, пишаюся, що можу дозволити собі такі фотосесії», - написала вона.
Приходько відображена топлес лежачи на газоні. Руки вона піднесла до обличчя і пальцем торкатися губ, нафарбованих яскраво червоною помадою. З одягу на співачці видно тільки червоні штани з ініми і білими смужками.
Користувачі Мережі захоплюються виглядом Приходька на такій відвертій фотографії.
"Настя!!!!!! Вогонь пожежа!!!!!🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥Супер красива!!!!!", "Смілива", "Краса❤️❤️❤️😘😉😜», «Воу", "Наша Зірочка", - пишуть в коментарях.
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