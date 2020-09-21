Відома українська співачка Наталя Могилевська заявила, що у сьогоднішніх реаліях артисти просто не можуть залишатись аполітичними

Як передає Politeka, про це вона сказала під час стріму харківському порталу "Накипіло".

Так, за словами Могилевської, в умовах російської агресії на сході України артист просто не може бути аполітичним і повинен мислити з позиції держави.

Втім, співачка визнала, що їй в даній ситуації легше, ніж багатьом іншим українським артистам, тому що у неї ніколи не було гастролів на території РФ.

"Безумовно, артист повинен бути аполітичним. Але як це зробити, якщо ти публічна людина, на яку рівняються, в питаннях громадянської позиції, тобі довіряють, при чому не тільки в питаннях пісень. Тобі довіряють в питаннях - як жити, як бути щасливим, як будувати сімейні відносини. Тому коли артист поводиться розпусно, змінює чоловіків, вживає наркотики або щось подібне, потрібно розуміти, що це особисте життя, яке впливає на людей, на маси, на культуру", - вважає співачка.

За словами співачки, люди, перед якими виступають артисти в Росії, "насправді точно такі ж, як і в Україні". Могилевська впевнена, що людей "сварять" тільки політики, це вони ділять між собою гроші, вони вигадують технології, як всіх "пересварити".

"Але на сьогоднішній день ми знаходимося в стані війни. Тому артист повинен бути відповідальний за те, що він робить, які ідеї він поширює, і свою особисту позицію, оскільки це конфлікт інтересів, потрібно залишити вдома, і мислити з позиції країни", - вважає співачка.

Вона наголосила, що музика мала б бути поза політикою, однак це називається конфліктом інтересів.

"Поясню тобі на прикладі сина і мами. Наші відносини зрозумілі, субординація якась. Але раптом ми з мамою вирішуємо відкрити бізнес. Стаємо бізнес-партнерами. Більш того, мама стає підпорядкованою, допомагає по бухгалтерії, а син стає начальником. Вони приходять на роботу, і у них виникає змішання ролей. Якщо підпорядкована тупить, щось не так робить, що робити? Дати стусана? Ні, тому що це мама", - пояснила свою думку Могилевська.

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