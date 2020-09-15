35-річна українська співачка і модель Даша Астаф'єва подражнила соковитим фото

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала абсолютно голою - на ній були тільки кросівки.

Гаряча брюнетка присіла навпочіпки, прикриваючи "сором" рукою і коліном, витягнувши вперед одну ногу. Зірка обробила кадр в редакторі, зробивши його трохи розмитим. Однак, все одно помітно, що у неї красива засмага - особливо на тлі білих "смужок" в найпікантніших місцях, які, як правило приховані на пляжі в бікіні.

"Пару днів не виходжу з дому... Не розумію, чому мене не випускають просто в нових кросах", - заінтригувала Астаф'єва.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, нарікаючи на "поганий інтернет", мовляв, фото не завантажується. Даша деяким пояснила в коментарях, що головне - інтрига.

"Блін, думав інет не вантажить, а так круто звичайно 🖤"

"Погано видно😕"- " це тільки тобі😂 💋 інтрига - наше все 😂 😭 "

"Не відразу помітив кросівки)"

"Даша!! Даша!! Караул ..."

"Розмивчасто, звичайно, але красиво ❤️😂"

"Зняла лінзи, довелося окуляри шукати👀. Даша, ви прекрасні"

"Огооо красуня))"

"Розмаж мене😌Назва фото😅"

"Шикарна фігурка❤️"

"Ця дівчина топ 🔥 🔥 "

Раніше ми повідомляли, Астаф'єва полонила жіночним образом в довгій вечірній сукні. Дівчина обтягнула фігуру в тонку ніжно-рожеву тканину, розбурхавши публіку неймовірно красивим декольте, що був усипаний стразами. Від апетитних принад красуні неможливо відвести погляд.

Нагадаємо, що Астаф'єва в "Леопарді" роздражнила декольте і напросилася на компліменти: "ти взагалі старієш?".

А ще Politeka писала, що пишногруда Астаф'єва викликала захват, блиснувши формами в ризикованій сукні: "Боже. Ну нарешті...".

Також Politeka повідомляла, що безсоромна Астаф'єва в небезпечній позі дала спеку прямо на столі.