35-річна українська співачка і модель Даша Астаф'єва подражнила соковитим фото
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала абсолютно голою - на ній були тільки кросівки.
Гаряча брюнетка присіла навпочіпки, прикриваючи "сором" рукою і коліном, витягнувши вперед одну ногу. Зірка обробила кадр в редакторі, зробивши його трохи розмитим. Однак, все одно помітно, що у неї красива засмага - особливо на тлі білих "смужок" в найпікантніших місцях, які, як правило приховані на пляжі в бікіні.
"Пару днів не виходжу з дому... Не розумію, чому мене не випускають просто в нових кросах", - заінтригувала Астаф'єва.
Користувачі кинулися обговорювати побачене, нарікаючи на "поганий інтернет", мовляв, фото не завантажується. Даша деяким пояснила в коментарях, що головне - інтрига.
Гарік Харламов, який розлучається з Асмус, перестав приховувати свій важкий діагноз: що відомо
Безпорадна Кароль без ліфчика розгнівала українців: "Тіночка, сховай свої прищики"
Меган Маркл, яка округлилась, заткнула за пояс Кейт Міддлтон: деталі ефектного повернення
15-річна дочка Полякової ошелешила дорослим відео у ванній і розлютила матір: "Іди спати!"
"Блін, думав інет не вантажить, а так круто звичайно 🖤"
"Погано видно😕"- " це тільки тобі😂 💋 інтрига - наше все 😂 😭 "
"Не відразу помітив кросівки)"
"Даша!! Даша!! Караул ..."
"Розмивчасто, звичайно, але красиво ❤️😂"
"Зняла лінзи, довелося окуляри шукати👀. Даша, ви прекрасні"
"Огооо красуня))"
"Розмаж мене😌Назва фото😅"
"Шикарна фігурка❤️"
"Ця дівчина топ 🔥 🔥 "
Раніше ми повідомляли, Астаф'єва полонила жіночним образом в довгій вечірній сукні. Дівчина обтягнула фігуру в тонку ніжно-рожеву тканину, розбурхавши публіку неймовірно красивим декольте, що був усипаний стразами. Від апетитних принад красуні неможливо відвести погляд.
Нагадаємо, що Астаф'єва в "Леопарді" роздражнила декольте і напросилася на компліменти: "ти взагалі старієш?".
А ще Politeka писала, що пишногруда Астаф'єва викликала захват, блиснувши формами в ризикованій сукні: "Боже. Ну нарешті...".
Також Politeka повідомляла, що безсоромна Астаф'єва в небезпечній позі дала спеку прямо на столі.