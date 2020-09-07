Американська модель Ебігейл Рэтчфорд у яскравому жовтому купальнику показала свої достоїнства

Довгий час дівчина працювала на самих різних роботах, пробувала себе у всіляких сферах і не знайшла особливого успіху аж до того моменту, поки не зрозуміла, що може заробити на своїй зовнішності. Ефектна брюнетка з пишними формами стала моделлю модного одягу, а також нижньої білизни.

Популярність наздогнала дівчину швидко, після того як вона почала вести свій Instagram. Красуня не перестає балувати фанатів кадрами з фотосесій для реклами, а також демонструвати кращі ідеї для домашніх образів. При цьому фанати продовжують цікавитися у знаменитості про її особисте життя, яку вона ретельно приховує.

Нове фото, на якому Ебі підкорювала фанатів жовтим бікіні, відразу заінтригувало шанувальників - вони написали сотні коментарів, вихваляючи зовнішній вигляд Ретчфорд.

"Соковиті фрукти ;) 🍍 кадри з @aldorphotography🔥 🔥 🔥", - жартівливо написала Ебі.

Ось що пишуть фанати:

"Проклята жінка, скільки ж можна спокушати", "🔥 Гарячий вид", "стежив за вами протягом 5 років, і я не думаю, що це зміниться найближчим часом 💘15 '", " я б хотів💞 подивитися, яка ти соковита, Ебігейл💙», «чудовий, сенсаційний, чудовий зовнішній вигляд ... серйозно ... ідеальна доглянута приваблива фігура ...", "Найсексуальніша леді», «шалено красива», «дуже природний вигляд»," дика кішка😍 🍭".

Раніше ми писали, що знаменита молода красуня підкорила видом в тонкому, ледь не прозорому боді з трендовим принтом цього року. Як амбасадор одного модного бренду білизни і піжам, дівчина постійно бере участь в зйомках і блищить видом в самих різних тематичних локаціях на фотосесіях.

Ебі привернула увагу фанатів завдяки пишним формам, ефектному вигляду і засмаглому тілу в цілому. На одному з стильних фото вона позувала, просто розпустивши довгі і рівні локони за спину і нагнувшись вперед. Вип'ятивши свої сідниці, дівчина виглядала вельми привабливо, що відразу відзначили шанувальники Ретчфорд:

"Дуже шикарна🔥», «розкіш та й тільки😋 😋», «солодка і ідеальна💋 😚», «мені дійсно подобаються твої довгі довгі гарне волосся на цій фотографії», «ти нещадна», «я бачу тебе уві сні, ангел ранку", " недолік уваги робить жінку нервовою турбота ж перетворює її в ласкаву кішку 🐆. Загалом кожна людина отримує по заслугах".

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