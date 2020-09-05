Модель Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян" продемонструвала свій черговий спокусливий образ
Британська модель просто обожнює ділитися зі своїми шанувальниками вкрай відвертими кадрами.
Як повідомляє Politeka.net, нове відео красуня опублікувала в сторіс на своїй сторінці в Instagram.
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Цього разу фігуриста Демі постала на кадрі в компанії свого не менш привабливої подружки.
Відео було знято на Ібіці, де дівчата побавилися на славу.
Одягнувшись в мініатюрні купальники чорного колір, Демі з подружкою кокетливо позували на яхті.
25-річна модель, попри свій вік, легко може скласти конкуренцію іншим власницям округлостей: Кім Кардашьян і Анастасії Квітко. Зовнішність самої Демі вельми нестандартна для модельного бізнесу, адже зріст Роуз становить 157 см.
Раніше ми писали, що Роуз опублікувала фото в спокусливій квітчастій сукні з глибоким декольте. Модель забула надіти білизну, тому її пишні форми буквально вивалювалися з сукні.
Крім цього, Роуз оголила ніжку, виставивши її трохи вперед.
Нагадавши, Нова Кардашьян скинула все зайве і показала свої ласощі.
Як повідомляла Politeka, Нова Кардашьян показала на камеру все, чим її нагородила природа.
Також Politeka писала, що молода копія Кім Кардашьян похвалилася апетитними формами.