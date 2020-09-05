Ось це розміри!

Модель Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян" продемонструвала свій черговий спокусливий образ

Британська модель просто обожнює ділитися зі своїми шанувальниками вкрай відвертими кадрами.

Як повідомляє Politeka.net, нове відео красуня опублікувала в сторіс на своїй сторінці в Instagram.

Цього разу фігуриста Демі постала на кадрі в компанії свого не менш привабливої подружки.

Відео було знято на Ібіці, де дівчата побавилися на славу.

Одягнувшись в мініатюрні купальники чорного колір, Демі з подружкою кокетливо позували на яхті.

25-річна модель, попри свій вік, легко може скласти конкуренцію іншим власницям округлостей: Кім Кардашьян і Анастасії Квітко. Зовнішність самої Демі вельми нестандартна для модельного бізнесу, адже зріст Роуз становить 157 см.

Раніше ми писали, що Роуз опублікувала фото в спокусливій квітчастій сукні з глибоким декольте. Модель забула надіти білизну, тому її пишні форми буквально вивалювалися з сукні.

Крім цього, Роуз оголила ніжку, виставивши її трохи вперед.

Нагадавши, Нова Кардашьян скинула все зайве і показала свої ласощі.

Як повідомляла Politeka, Нова Кардашьян показала на камеру все, чим її нагородила природа.

Також Politeka писала, що молода копія Кім Кардашьян похвалилася апетитними формами.