Модель Демі Роуз, також відома як британська Кардашьян, прогулялася на пляжі в ефектному білому бікіні

Демі досить часто порівнюють з сестрами Кардашьян. Через свою фігуру, засмаглої шкіри і ефектною зовнішності в цілому, дівчина отримує масу компліментів. При цьому Демі намагається не приховувати своє тіло. Оскільки дівчина стала рекламним представником трендового одягу, вона кожен день показує в розділі Сторі в Instagram модні образи на прогулянці.

Цього разу Роуз засвітилася на пляжі в білосніжному бікіні. Щоб підкреслити свою привабливість, модель не стала укладати волосся і робити макіяж. У природному образі вона пройшлася на узбережжі, а також поплескалася в море і навіть встигла захопити пишними формами, позуючи у воді.

Фанати до побаченого кадру з Роуз байдужими не залишилися:

"Русалка️️️", «Господи, помилуй", " Вид ззаду стає більше. Я люблю це», «Супер Ти:) найкрасивіша і чарівна:)❤️", "красива Демі Роуз ✨ » «" як завжди красиво і елегантно ❤️❤️❤️🔥🔥🔥🌹🌹🌹», «Моя дружина🥵 😻», «мальовничий вид«, » eres preciosa💐«, » богиня😍«,» красиво і ідеальн", "ніжний Ангелок, "це дуже свіжо", - пишуть фанати.

Ми також писали, що з дитинства Демі критикував за занадто пишні форми, будучи підлітком, дівчина думала, що все можна вирішити за допомогою голодування і жорсткої дієти. Через своє фанатичне бажання скинути вагу дівчина потрапила до лікарні з розладом харчової поведінки.

Після Демі вирішила, що потрібно прийматися себе в будь-якому вигляді і вазі, тому вона більше не худне, а з гордістю показує своє тіло в самих різних і сміливих бікіні. Цього разу красуня повеселилася на пляжі в трендовому купальнику з незвичайним вирізом під грудьми і на талії. Через досить глибокий виріз, груди дівчини "вислизнула" і Демі засвітила її прямо під час зйомки.

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами