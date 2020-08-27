Українська модель Міла Кузнєцова похвалилася вражаючими формами на нових кадрах

Володарка вражаючих грудей 13-го розміру опублікувала в своєму Instagram нове відео, повідомляє Politeka.net.

"Я в такому чарівному місці Києва. Подивіться, це Облонська Набережна", - звернулася модель до своїх передплатників. Однак, швидше за все, більшість звернула свою увагу зовсім не на набережну, а на не менш чарівні форми дівчини, які зайняли більшу частину кадру.

Кузнєцова на відео зображена з глибоким декольте. На голові у неї чорна пов'язка в білий горошок, а у вухах червоний сережки під колір помади. Очі модель приховала за сонцезахисними окулярами.

Образ доповнив яскравий жовто-помаранчевий манікюр. І як можна помітити, навіть захисну маску Кузнєцова підібрала в таких же кольорах.

Нагадаємо, 24 серпня Кузнєцова відвідала на марш Захисників України, який пройшов на Майдані. Для появи на марші Міла вибрала довгу сукню-вишиванку, яку вона кокетливо відкрила, продемонструвавши своє значне декольте. Її образ доповнив розкішний вінок з квітів на голові.

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