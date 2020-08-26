Народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов звернувся до заступника Генерального прокурора Гюндуза Мамедова у зв'язку зі справою Юлії Подольської

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Пан Мамедов! Я відмовляюся вірити в те, що прокурори могли взяти хабар у такій шокуючій справі. Але поки Історія Юлії - не на Вашу користь. Дуже прошу вас розібратися в цій історії, щоб нам не довелося кликати Вас в Раду на доповідь. І публічно з'ясовувати дуже чутливі речі, враховуючи участь у цій справі підлітка-аутиста", - написав Шахов.

Також нардеп попросив, щоб постраждала вийшла з ним на зв'язок і надала детальну інформацію.

" Якщо до відкриття Ради пан Мамедов не з’ясує всі обставини справи і не притягне винних до відпоївідальності, я буду використовувати усі важелі впливу, надані мені в рамках закону", - підкреслив нардеп.

ПАНЕ МАМЕДОВ! Я відмовляюсь вірити у те, що прокурори могли взяти хабар у такій шокуючій справі. Але поки історія Юлії... Gepostet von Сергій Шахов am Dienstag, 25. August 2020

Нагадаємо, 14 серпня Юлія Подольська записала відеозвернення до Президента України Володимира Зеленського, звинувачуючи в бездіяльності поліції заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова. За словами жінки, саме через його байдужість розслідування злочинів, які були скоєні проти неї та її сина, стоїть на місці.

Відзначимо, що історія Юлії швидко отримала резонанс по всій країні. На кричущий інцидент відреагувало суспільство - нещодавно в Києві відбулося кілька акцій підтримки постраждалої.

Нагадаємо, українка, яку позбавили сина, закликала до совісті заступника генпрокурора Мамедова.

Як повідомляла Politeka, у Києві пройшли масові протести проти злочинної бездіяльності заступника генпрокурора Мамедова: "ні насильству над жінками!»

Також Politeka писала, що Юлія Подольська розкрила деталі пережитих нападів: справі перешкоджає заступник генпрокурора Мамедов.