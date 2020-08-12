Влад Яма розповів, що зійдеться зі співачкою Наталією Могилевською в новому змаганні

Як передає Politeka.net, про це він написав на своїй сторінці в «Instagram».

"Тепер ми граємо в різних командах. Змагатися з @nataliya_mogilevskaya в шоу "Маскарад" я буду з величезним задоволенням. Незважаючи на те, що досвіду і мудрості у неї трохи більше, я не збираюся піддаватися, нехай навіть такій хорошій і успішній жінці», - написав він.

Відзначимо звістка викликала справжній фурор.

Користувачі Мережі з нетерпінням чекають проекту і захоплюються видом Могилевської.

"Наталія шикарна🔥❤️❤️❤️❤️, фото дуже красиве🔥 🔥 🔥❤️", "це буде Битва титанів", "красиве фото", "ви суперові", "Ура) настав час, коли Могилевська З'явилася у вашому профілі", "готуйтеся, Влад, рознесе вас Наталія рознесе", "чекаємо з нетерпінням😍😍😍. Могилевська виглядає надзвичайно", - пишуть в коментарях.

Подробиці загадкового шоу "Маскарад" поки не розкриваються. Відомо тільки, що в центрі проекту — протистояння двох зіркових команд, які змагатимуться один з одним, борючись за право першою назвати ім'я учасника у фантастичному костюмі і здобути перемогу в шоу.

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