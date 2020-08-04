Це вже ні в які ворота не лізе!

Українських пенсіонерів будуть штрафувати і знизять суми виплат

Як передає Politeka.net, про це повідомили в «Пенсійному кур'єрі».

Згідно з інформацією, пенсіонерам, які працюють або здійснює підприємницьку діяльність можуть знизити виплати, або навіть оштрафувати.

У тому випадку, якщо пенсіонер не повідомить про своє працевлаштування, а Фонду стане про них відомо під час звірки з державними реєстрами, пенсіонеру можуть загрожувати штрафні санкції.

Така новина не залишилася непоміченою серед українців.

У мережі більшість громадян обурилися таким нововведенням.

"Немає слів, одні емоції", "Ні що б думати як поліпшити життя вони думають як ускладнити. Мені кажуть, що у нас люди хороші але чому ці хороші люди коли дориваються до корита забувають що вони хороші?", "Дайте людям нормальну пенсію, ніхто не піде працювати! Нелюди!", - писали в мережі.

Раніше ми повідомляли, що міністр соціальної політики Марина Лазебна пообіцяла збільшення пенсій вже з початку 2021 року.

За словами чиновниці, збільшення виплат помітять поки не всі пенсіонери.

"Ми працюємо над цим питанням. Перший крок ми зробили для пенсіонерів 80+. І в наступному 2021 році буде обов'язково зроблено підвищення, це буде адресний для підвищення категорії 75+ пенсіонерів", - зазначила міністр.

Нагадаємо, що ПФУ попередив українців про радикальне рішення з приводу пенсій, хто залишиться без грошей.

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