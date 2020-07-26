Популярний український співак MELOVIN, якого називають фаворитом Андрія Данилка, порадував своїх шанувальників новим одкровенням

Затяжний карантин через пандемію коронавіруса дозволив багатьом по-новому подивитися на речі, які раніше здавалися звичними, але через обмеження стали недоступними на деякий період, передає Politeka.net.

Так, для MELOVIN справжнім щастям стала можливість знову піднятися в небо після відновлення внутрішніх перельотів, а також відкриття деяких країн за кордоном для відпочинку. Про це він розповів своїм шанувальникам у соцмережі.

«Знову в небо. Через довгий час. Хтось казав мені, що вже через 5 польотів я перестану так судорожно дивитися в ілюмінатор і захоплюватися виглядом справжньої свободи. Хммм.. Ні, вибачте. Це мій 51 політ. Ви просто не розумієте! У нас любов із небом! А в тебе вона взаємна? 🩸», – підписав він знімок, на якому позує в солнцезахисних окулярах і чорній масці. На ньому також чорна футболка і такого ж кольору піджак. З аксесуарів – медальйон на ланцюжку.

У коментарях гадають фанати, куди ж зібрався їх кумир. Одні згадали про те, що він збирався випустити в Туреччині новий аромат, інші ж припускають, що співак подорожує по Україні.

«По-моєму, Мел говорив що збирався робити новий парфум на заводі в Туреччині ( поправте, якщо не так), може, він летить туди? Та й плюс відпочити», «Хм..,Куди ж ти летиш? 😅 Чому мені здається, що у Львів?», «Ти кращий😍❤️», «Який ти гарний🔥», «Вдалого польоту!», – пишуть під фото.

Раніше ми розповідали, що MELOVIN, справжнє ім'я якого Костянтин Бочаров, приголомшив шанувальників фотографією, зробленою в басейні. Артист показав підтягнуту фігуру в одних шортах.

Нагадаємо, що напівголий MELOVIN показав, чим зводить з розуму жінок: "Фото для дорослих".

Як повідомляла Politeka, MELOVIN без одягу розбурхав постільним фото: «Мурашки від самої лише думки...».

Також Politeka писала, що у Андрія Данилка з'явився відомий "син", помітна схожість: "Просто один в один".