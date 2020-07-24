Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, захопила новим пікантним кадром
Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram-сторінку знаменитості.
На новому знімку Анастасія Квітко лежить на шезлонгу, демонструючи пишні форми в досить відвертому купальнику, обнажающем її сідниці.
Знімок, судячи по коментарям, дуже сподобався фоловерам моделі.
«Так солодко», «Краса без кордонів», «Абсолютно приголомшливий шедевр», «Чудове ефектне тіло, настільки смачне, ти богиня, я люблю тебе», «Так гаряче», «Вау, ти світишся», - пишуть в мережі.
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Раніше модель порадувала пляжними кадрами, де позує в бікіні яскравого забарвлення – в сиреновом кольорі. Верх купальника ледь прикриває пишні груди знаменитої красуні, на ній вона і вирішила зробити акцент. Квітко сидить біля басейну і засмагає, демонструючи своє розкішне тіло і смугляву шкіру.
Образ доповнили вільно розпущене по плечах волосся і сонцезахисні окуляри. Крім того, вона використовувала макіяж в натуральних тонах.
Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте.
Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.
Також Politeka писала, що пишногруда російська Кардашьян не вмістила красу в мікро топі.