Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, захопила новим пікантним кадром

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram-сторінку знаменитості.

На новому знімку Анастасія Квітко лежить на шезлонгу, демонструючи пишні форми в досить відвертому купальнику, обнажающем її сідниці.

Знімок, судячи по коментарям, дуже сподобався фоловерам моделі.

«Так солодко», «Краса без кордонів», «Абсолютно приголомшливий шедевр», «Чудове ефектне тіло, настільки смачне, ти богиня, я люблю тебе», «Так гаряче», «Вау, ти світишся», - пишуть в мережі.

Раніше модель порадувала пляжними кадрами, де позує в бікіні яскравого забарвлення – в сиреновом кольорі. Верх купальника ледь прикриває пишні груди знаменитої красуні, на ній вона і вирішила зробити акцент. Квітко сидить біля басейну і засмагає, демонструючи своє розкішне тіло і смугляву шкіру.

Образ доповнили вільно розпущене по плечах волосся і сонцезахисні окуляри. Крім того, вона використовувала макіяж в натуральних тонах.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.

Також Politeka писала, що пишногруда російська Кардашьян не вмістила красу в мікро топі.