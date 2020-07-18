Топ-модель Кендалл Дженнер вирушила на відпочинок, де покрасувалася у чорному бікіні
Як передає Politeka.net, відповідними кадрами вона поділилася в мережі.
Дуже затребувана на показах і в рекламних кампаніях найбільших модних будинків модель Кендалл Дженнер об'єднала навколо себе десятки мільйонів фанатів на своїй сторінці в Instagram.
У своєму мікроблозі брюнетка регулярно викладає різні фотографії. Цього разу вона показала витончену фігуру в чорному купальнику в незвичайно гарної фотосесії, зробленої на березі затоки. Модель сховала обличчя під кепкою і не дивилася в кадр.
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«Не земля 📍 кілька тижнів тому», - лакончино підписала знімок Кендалл.
Нагадаємо, Кендалл на сьогодні є найбільш високооплачуваною моделлю в світі. Її прибуток за 2018 рік склав $22,5 млн. Багато також бачать в ній одного з головних сучасних інфлюенсерів. Кожен знімок дівчини в соцмережах тут же набирає мільйони лайків та коментарів.
Раніше ми повідомляли, що Кендалл Дженнер порадувала шанувальників гарячим фото з яхти.
На знімку Кендалл позує в жовтому роздільному бікіні на борту яхти. 23-річна модель демонструє струнку підтягнуту фігуру.
На дівчині зовсім немає макіяжу, а волосся просто зібрані в пучок.
Нагадаємо, що Кендалл Дженнер показала розкішну фігуру в короткому топі
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