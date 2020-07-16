Популярна телеведуча і актриса Лілія Ребрик здивувала шанувальників новою роллю

Як передає Politeka.net, актриса зіграє в новому телесеріалі «18-річний олігарх», виробництвом якого займеться «Квартал 95» і телеканал «Україна». Повідомлення про серіал з'явилося в Instagram телеканалу.

Повідомляється, що Ребрик зіграє ефектну блондинку. Жінка зіграє колишню коханку олігарха, від якого вона народила позашлюбну дочку. По сюжету комедійного фільму, олігарх Едуард вирішує передати свій бізнес 18-річній дочці Лесі. Правда, знайти спільну мову з дочкою у нього не дуже виходить, так як до її повноліття знайомий чоловік з нею не був.

39-річна Лілія Ребрик зазначила, що в теорії і сама могла б бути матір'ю 18-річної доньки. Але в її житті все склалося зовсім інакше. Як відомо, сьогодні Лілія виховує двох дочок 7-ми і 2-х років.

Варто відзначити, що Лілія Ребрик в першу чергу відома як телеведуча. З 2017 року вона веде ранкове шоу «Ранок з Україною». Однак мало хто знає, що жінка є актрисою Київського академічного молодого театру.

Як відомо, зйомки комедійного міні-серіалу вже стартували в Києві. Також відомо, що в "Кварталі 95" планують зняти ще три серіали для цього каналу. Повідомляється, що головні ролі у фільмі зіграють Іван Оганесян і Ірина Гришак.

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