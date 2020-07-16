Зірка телеканалу 1+1, відома українська телеведуча Марічка Падалко прокоментувала інцидент з випавшим зубом під час прямого ефіру програми "ТСН"

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.

Ведуча розповіла, що сталося.

"Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати "іграшкою" навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося", – пояснив причину того, що сталося Падалко.

Ведуча сподівалася, що інцидент залишиться непоміченим, але глядачі, за її словами, виявилися уважними.

"Ми недооцінили уважність наших глядачів", – написала Падалко.

Вона зізналася, що після завершення випуску новин отримала величезну кількість коментарів на підтримку.

"У будь-якій ситуації зберігаємо спокій", – наголосила ведуча.

Раніше в мережі з'явилося відео, на якому видно, як прямо під час запису у ведучої випав верхній передній зуб. При цьому вона ні на секунду не розгубилася, а швидко прибрала його і як ні в чому не бувало продовжила зачитувати матеріал.

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