Колишньому главі Нацбанку Якову Смолію "подарували" труну, звинувативши в корупції

Як повідомляє Politeka.net, про таку акцію він сам написав на своїй сторінці в Twitter, показавши красномовне фото.

Увечері 8 липня невідомі активісти приїхали в селище, де живе Яків Смолій, і залишили біля його воріт яскравий сюрприз. Вони принесли труну в натуральну величину, забивши в кришку довгий кол. Вздовж паркану збудували ряд похоронних вінків і прикрасили їх плакатами, які свідчать: "На Смолія чекають суд і в'язниця"; "Смолій лобіює російський бізнес"; "шлях корупції - в один бік" і так далі.

"Українське надвечір'я. Без коментарів", - написав Яків Смолій в соціальній мережі.

Прес-служба Національного банку в Facebook припустила, що метою такої акції стала спроба залякати нового главу відомства погрозами. Вони очікують, що незабаром аналогічні подарунки принесуть до будівлі НБУ або додому до в. про керівника структури Катерини Рожкової.

Користувачі соцмереж прокоментували ситуацію, багато обурилися таким протестом:

"Тримайтеся"; "Витримки вам, Яків Васильович"; "Це вже переходить всі межі допустимого"; "Написано однією рукою, здійснено однією людиною. Пишіть заяву в поліцію"; "Це жахливо... Тримайтеся, пан Яків. Вірю у Вашу мужність. А ще краще напишіть нарешті заяву в поліцію цькування та переслідувань".

Раніше український блогер Ігор Лесев нагадав про скандальному рішенні Якова Смолія, яке торкнулося всіх мешканців України:

"Коли доларовий капітал заводився ОВДП – курс долара штучно підвищувався. А коли виводять капітали за кордон – вже підвищується курс гривні. Це абсолютно злочинна діяльність по відношенню до кожного українця".

Нагадаємо, що НБУ попередив про інфляцію, ціни і курс валют вдарять по кишенях українців: що потрібно знати.

Як повідомляла Politeka, долар сказився після відставки Смолія, курс змінюється на очах: до чого готуватися українцям.

Також Politeka писала, що глава Нацбанку Смолій подав у відставку, перші подробиці: хто займе його місце.