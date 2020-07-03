У Мінфіні розповіли, якою буде економічна ситуація в Україні після відставки Якова Смолія з посади голови НБУ

Як повідомляє Politeka.net, про це глава Мінфіну Сергій Марченко розповів в ефірі програми "Право на владу". На думку глави фінансового відомства, зміна голови НБУ ніяк не позначиться на українцях і економічній ситуації в країні в цілому. Крім цього, відставка не зможе вплинути на курс долара.

Наголошується, що коливання курсу і знецінення української гривні, які спостерігалися в обмінниках після того, як Смолій подав заяву про відставку, лише тимчасове явище. На даний момент немає об'єктивних причин для того, щоб курс стрімко пішов угору. Зміна керівництва НБУ не повинна розхитати ситуацію в Україні.

«Все у нас в порядку. Ми маємо макроекономічну стабільність, виконуємо бюджет. Пік кризи вже позаду», - заявив Марченко.

За його словами, план з податкових надходжень збільшено на 6 млрд гривень. Дохідну частину в Мінфіні мають намір виконати, що дозволить вчасно виплачувати зарплати і пенсії в повному обсязі.

Нагадаємо, що 1 липня глава НБУ Яків Смолій подав у відставку. Президент прийняв його заяву і передав на розгляд Верховної Ради. 3 липня парламент підтримав відставку Смолія. «За» проголосували 286 народних депутатів.

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