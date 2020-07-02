Громадський діяч Андрій Пальчевський обурився тим, як іноземні посли відреагували на відставку глави НБУ Якова Смолія

Про це він розповів у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці в Facebook, передає Politeka.net. Пальчевський зазначив, що гроші – це тема, яка стосується кожного з нас.

«Зверніть увагу на хамську поведінку послів іноземних держав, які розповідають нам, якого банкіра наша держава має поставити для нашого народу. Ми вже наслухалися всіх цих грантоїдів, ми вже наслухалися всіх цих товаришів, які нам зовсім не товариші, а товариші наших олігархів», - заявив громадський діяч.

Він нагадав, як колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський, який є другом колишнього президента України Петра Порошенка, закликав припинити переслідування, називаючи це порушенням демократії.

«Якийсь Кваснєвський…говорить нам: «не чіпайте Петю, не чіпайте, це порушення демократії». А як грошей на мільярди вивести, так це не порушення. І одні тільки слова. Як тільки починають притискати якогось Смолія. Скажіть, що Смолій зробив доброго для українського народу? Зате він, мабуть, багато зробив для американського народу, німецького, польського та інших народів, які зацікавлені, щоб ми залишалися там, де ми є, а саме - в дупі», - заявив Пальчевський.

На думку Пальчевського, всіх їх треба викликати на килим і поставити туди, де ми знаходимося.

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський негайно звернувся до українців через новий закон: "Виродки вирішили заборонити нам говорити!".

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