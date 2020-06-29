Реальні доходи українців припинили зростання в 2020 році вперше за три роки
В “Звіті про фінансову стабільність” НБУ причиною такої ситуації називають економічну кризу.
У звіті зазначають, що навесні 2020 року припинилося зростання реального наявного доходу домогосподарств. У квітні вперше з березня 2016 року реальна зарплата зменшилася на 0,5% р/р з-за низької ділової активності і меншого попиту на робочу силу.
При цьому в НБУ заявляють, що обсяги соціальної допомоги зросли. Зокрема пенсіонерам зробили доплати у зв'язку з пандемією. Крім того, була здійснена щорічна індексація.
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Однак у Нацбанку визнали, що «це не мало значного позитивного впливу на доходи населення».
Негативно позначилося на доходах падіння зарплати трудових мігрантів. У березні – квітні вона в доларовому еквіваленті знизилася на 9% р/р, хоча за чотири місяці все ще спостерігався незначний приріст.
“Отже, в 2020 році трирічна тенденція зростання доходів припиниться. Побоювання другої хвилі пандемії короновируса будуть стримувати відновлення робочих місць”, – йдеться в огляді НБУ.
За даними НБУ, “зростання зарплат після зняття карантинних обмежень малоймовірний”, оскільки до початку кризи стрімке зростання витрат на оплату праці стримував зростання рентабельності.
Згідно з даними Державної служби статистики, у квітні середня зарплата в цілому по країні скоротилася порівняно з березнем майже на 10% — до 10,4 тис. грн на місяць. І за оцінками фахівців, показник за травень буде ще більш значним.
Економічні експерти прогнозують, то в Україні зарплати будуть повертатися до докарантинному рівнем від трьох місяців до одного року. І це в кращому випадку.
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