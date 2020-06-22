Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала ідеальну фігуру в незвичайній білизні нюдового відтінку

Так, цього разу Даша показала достоїнства своєї фігури в модній білизні пастельного відтінку і захопила стрункістю. Як відомо, співачка активно доглядає за собою, ходить до косметолога на процедури і опікується спортом. Цього разу зірка відпочивала в СПА-салоні, про що і розповіла в соціальній мережі, пише Politeka.

Співачка з'явилася в білизна бежевого кольору з цікавим принтом. Верх комплекту виконаний у вигляді топа з щільними лямками, а на трусиках із завищеною талією зображено ключ.

На одному фото Астаф'єва позує з келихом шампанського і полуницею біля скляних дверей. На іншому зображенні співачка зображена за дверима сауни. Образ артистка доповнила зібраними в пучок волоссям і сонцезахисними окулярами.

«Неділя - день для себе✨ Затишне містечко для двох, все і відразу в одній кімнаті... SPA на будь-який смак, і відразу в надійні руки масажистів💞 Незмінний рівень кращих фахівців світу .. Спасибі величезне СПА-салону, ми раді бути розпещеними у вашій компанії 🤞🥳», - написала Даша.

Також новим кадром Даша поділилася в розділі Сторі Instagram, однак, як виявилося, дане фото - архівне і зроблено було два роки тому одним з її фотографів, з якими вона співпрацює.

Даша виглядала досить витончено і приголомшливо, що відразу ж також відзначили фанати. Тонка талія зірки була вдало почеркнута білим піджаком.

«Дуже гарне фото і сама дівчина🔥🔥🔥👍», «Шикарна дівчина! Костюм супер!🌸🌸🌸», «Красиво! Дуже люблю фешн. Треба б самій частіше знімати таке», «Трохи не розумію фешн 😃😃», «Давно хочу до вас потрапити, кльові ви», «Відмінне фото ❤️і дівчина вогонь!», «шикарно! оч подобається Це богиня!», «Люблю фешн зйомки! Крутий кадр!», «Дуже стильний образ вийшов!», - написали шанувальники.

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