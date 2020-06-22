Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна допомога в питанні РФ

Він підкреслив, що міжнародне співтовариство чинити тиск на Росію і не допустити її повернення в G7, поки не буде відновлена територіальна цілісність України. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail, яке було опубліковано 21 червня.

Зеленський зазначив, що зараз питання пошуку миру з Росією є "самим складним і заплутаним", тому Україні потрібні її міжнародні союзники, щоб твердо триматися в ході переговорів.

При цьому Зеленський висловив подяку прем'єру Канади Джастіну Трюдо за те, що той виступив проти ідеї президента США Дональда Трампа повернути Росію у Велику сімку.

"Джастін Трюдо заявив 1 червня, що у Росії немає шансів повернутися в G7 до повного відновлення територіальної цілісності України, і ми вдячні за підтримку. І я повинен сказати, що не буде ніякого рішення, якщо світ не буде чинити тиск на Росію в цьому питанні", − заявив Зеленський.

Нагадаємо, на початку червня Трюдо зробив наступну заяву: "Росія була виключена з G8 після вторгнення в Крим, і вона продовжує зневажливо ставитися з міжнародним правилам і нормам, і тому вона залишається поза групи G7 і буде залишатися поза цією групою", - заявив Трюдо.

Раніше президент США Дональд Трамп відклала саміт Групи семи, який він хотів провести в червні, а також запропонував розширити список країн, запрошених взяти участь у запланованому заході, включивши в нього Австралії, Росії, Південної Кореї та Індії.

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