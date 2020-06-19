Скандинавська богиня похвалилася гарячими кадрами на пляжі, від котрих неможливо встояти

Як передає Politeka.net, новими гарячими кадрами знаменитість подратувала користувачів Instagram. (Щоб подивитися проскролльте вниз)

Хільда Осланд (Hilde Osland) – популярна instagram-модель і блогерша, співачка, учасниця телевізійних шоу.

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Got myself a halo from @zala_hair_extensions for when I want a little extra thickness and length 👩🏼 It’s perfect for me since it doesn’t cause any damage. The colour I have is champagne blonde 🤍 #blonde #hair

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В якийсь момент вона зрозуміла, що з таким тілом кутатися в оберемок зимового одягу 9 місяців у році є злочином, тому переїхала в Австралію. Тепер дівчина зводить з розуму передплатників (яких вже більше ніж 3,4 мільйона) спокусливими відвертими пляжними і не тільки знімками.

Хільда Осланд, яку охрестили «скандинавської богинею», любить виставляти напоказ свої запаморочливі вигини, тому її передплатникам нудьгувати не доводиться. Сторінку вона веде досить активно, постійно підігріваючи інтерес до своєї персони.

Нова фотосесія Осланд вже привернула велику увагу її шанувальників, набравши понад 141 тисячі лайків. Шанувальник наповнили розділ коментарів повідомленнями, восхищающимися красою Хільди.

«Занадто гаряче, щоб бути правдою», «Ти як молода Клаудія Шиффер», «Чудова», «Ти ідеальна», «Справжня русалка», - пишуть в Мережі.

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