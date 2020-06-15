Міністр соціальної політики Марина Лазебна назвала реальну вартість прожиткового мінімуму в Україні, який далекий від встановленого

Підхід до визначення прожиткового мінімуму збираються міняти, пише «Економічна правда».

"Перегляд підходів до визначення реального прожиткового мінімуму - це вимога часу. Ми повинні, нарешті, сказати людям, яким є реальний прожитковий мінімум. Тому що сьогодні це фактично рівень виживання, а не проживання", - сказала Лазебна.

Міністр додала, що в Україні близько 40 законів прив'язують виплати, штрафи і надбавки саме до прожиткового мінімуму. З-за цього держава не може ефективно управляти соціальними стандартами.

Тому Мінсоцполітики спільно з профільним комітетом Верховної Ради зайнявся тим, щоб змінити методологію визначення прожиткового мінімуму.

При цьому Мінсоцполітики схиляється до нормативно-структурному методу ПМ. Тобто, за основу беруться показники Міністерства охорони здоров'я, про те, скільки потрібно людині споживати різних продуктів харчування.

За словами міністра, на сьогоднішній день реальна вартість прожиткового мінімуму становить 4,2-4,3 тис. грн.

Щодо того, чи такий ПМ зафіксовано в бюджеті на 2021 рік, Лазебна заявила, що так має бути, "але ми повинні визначитися, як ми будемо досягати цього стандарту. Але, головне, чесно показати реальний прожитковий".

Нагадаємо, що прожитковий мінімум в Україні піднімуть 1 липня, він складе 2 118 гривень. У зв'язку з цим також зміниться розмір пенсій, субсидій,матеріальної допомоги військовим і аліментів.

Наступне підвищення прожиткового мінімуму заплановано на 1 грудня 2020 року, тоді ПМ повинні підняти до 2 189 гривень.

Нагадаємо, українці будуть отримувати дві пенсії, розкриті важливі нюанси: "Розмір виплати залежить..."

Як повідомляла Politeka, українцям відмовляють у поверненні особистих коштів, термінове заяву Приватбанку: "Важливі тільки..."

Також Politeka писала, про масову скасування субсидій, українцям розповіли, що буде після карантину: "Хто не встиг погасити борг..."