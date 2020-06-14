Нова любов Едгара Камінського, екс-чоловіка Слави Камінської з «Неангелів», показала, чим спокушає чоловіків

У себе в сторіз в мережі Instagram Ольга Багата опублікувала серію відео з балкона, де вона проводила тренування, передає Politeka.net. Дівчина була одягнена в нижню білизну спортивного крою. Вона пройшлася по балкону звабливою ходою, засвітивши свою пружну п'яту точку.

Після цього красуня стала вигинатися біля поручнів, а в кінці зовсім встала на місток. Все це супроводжувалося дуже красивою музикою. Дивитися таке відео спокійно просто неможливо.

Варто відзначити, що Ольга показала відмінну фізичну форму. Видно, що вона в гармонії зі своїм тілом, на відміну від Слави Камінської, яку чоловік звинувачував у надмірній прихильності до пластичних операцій.

Раніше ми писали, що Ольга Багата була арт-директором дизайнера Жана Грицфельдта. Після того, як роман з Камінським став публічним, її особисте життя привертає увагу серед користувачів мережі. Відомо, що у Ольги є син від попередніх стосунків. З дітьми Камінського вона теж знайома.

Слава Камінська нещодавно вперше прокоментувала нову любов екс-чоловіка. Вона заявила, що їй шкода Ольгу, так як Едгар, за її словами, не має багатьох чоловічих якостей, які потрібні жінці.

Нагадаємо, що щаслива Камінська нарешті показала нового коханця: "Так схожий на Едгара...".

Як повідомляла Politeka, Камінська з "Неангелів" різко висловилася про колишнього чоловіка і його нову коханку: "Шкода її...".

Також Politeka писала, що коханки Павлика, Остапчука та Камінського в бікіні показали, чим спокусили зірок: "Які цукерки!".