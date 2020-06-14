Солістка групи "Неангели" Слава Камінська здивувала шанувальників раптовим фото з новою «свекрухою»

У себе в Instagram красуня опублікувала фото з Наталкою Гордієнко, а в сторіз – фото з її сином, передає Politeka.net. З'ясувалося, що Гордієнко – мати відомих політиків Олександра і Сергія Кацуби. Сергій Кацуба був народним депутатом від Партії регіонів, а Олександр був депутатом Харківської міської ради. Судячи з профіля їх матері, вона підтримує партію Шарія.

Фото залишилося б непоміченим, якби Слава не залишила під ним провокаційний підпис.

«Свекрушненька», - написала Камінська під фото, натякнувши на те, що стосунки з новим коханим у неї серйозні, і, ймовірно, наближаються до весілля.

Варто відзначити, що в коментарях у зірки залишили масу негативних відгуків про новий вибір Слави.

«Тааааккк.... інтриги, скандали, розслідування. Слава вийшла заміж? Хто він? Де він? Як він? Як йому? Як їй? Як всім? Як нам?», «Це мати політика Олександра Кацуби та депутата Сергія Кацуби», «Серйозно?! "Свекрушенька", яка підтримує Шарія? Слів просто немає», «Слава, Ви розцвіли просто на очах...не знаю що і хто так впливає чи вплинув», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Камінський похвалився незвичайними розвагами в будинку колишньої дружини: "Вона так приваблює....".

Як повідомляла Politeka, Камінська накинулася на журналістів через свої пластичні операції і романи: "Інтернет все пам'ятає".

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