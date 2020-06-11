Знаменита українська співачка Віра Брежнєва презентувала нову музичну композицію разом із співаком Монатиком

Як відомо, співачка тривалий час перебувала на карантині, доглядала за дитиною і чоловіком, а з ослаблення режиму самоізоляції взялася за роботу над своїми новими проектами. На цей раз вона, разом з Дмитром Монатиком, записала нову оригінальну композицію "Вечериночка", пише Рoliteka.net.

Так, спеціально до літнього сезону артисти навіть встигли зняти новий кліп. Дует представив танцювальний трек "Вечериночка", кліп для якого зняла режисер Таню Муиньо. Сам відеоролик був знятий у стилі диско-вечірки, на якій артисти запалювали по повній програмі (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

"Яким би це літо не було... Ми віримо, що побачимося, обнімемося здорові, і все, що раптом пішло не так, налагодиться, як можна швидше. Ми обов'язково станцюємо, що вміємо. А танці адже вміють піднімати будь-який настрій. Плюс... Літо прийшло. Так що ми без домашніх вечериночек залишити не посміємо Вас. Будьте здорові, ввечері і вночі, вдень і вранці. Кожен день тижня. І пам'ятайте... про танці. Адже танці — це кожною миттю насолода!», – заявили Дмитро і Віра.

А ось користувачі мережі виявилися вельми красномовні, поспішивши зі своїми коментарями:

«Чим Вірою треба було знову з Надею фіт зробити))», «Пісня не дуже. І Віра лишнея!!!!!», «якась не дуже вдала пародія на кліп Барських Лей не шкодуй:)», «Монатік - Король! Брежнєва – відстій», «Брежнєву всі звикли бачити в спокійному стилі,,,не йде їй цей драйв, не співчуває ні віком, ні характеру», «Хотілося б потанцевальней треку) та й голос Брежнєвої залишає бажати кращого», «Монатік як завжди супер, а от на Віру треба дивитися, а не слухати, а то таке враження що вона на бек вокалі у Діми», «Музика забиває вокал. А де партія Віри? Її зовсім не чутно. Вибач за чесність, не люблю лестити навіть тим кого люблю.», «Ех Надійку Дорофєєву б сюди. Прям чую її голос. Ну не вміє Віра співати(( Відчуття, що Діму попросили її взяти».

Як відомо, співачка славиться ідеальним доглядом за собою, любить демонструвати струнку фігуру і активно розповідає про секрети успішного схуднення. Щоб інтригувати шанувальників на самому початку літнього сезону, Віра представила кілька кадрів в моднм купальнику нюдового відтінку.

Віра з'явилася на новому кадрі в модному купальнику ніжного кремового відтінку з акуратним вирізом на спині і захопила помітно більш стрункою фігурою і апетитними формами. Повернувшись спиною до об'єктиву, зірка підкреслила сідниці идеалньым чином.

Однак, оскільки кадри були представлені в розділі Сторі, шанувальники не змогли прокоментувати в Instagram зірки нові знімки.

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