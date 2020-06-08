Відома українська виконавиця Слава Камінська, солістка групи "НеАнгели", розповіла про життя після розлучення і нового обранця

Рік тому мережа вразила новина про розлучення співачки і знаменитого хірурга, з яким вона прожила кілька років у шлюбі і виховувала двох дітей - Лауру і Леона. Після офіційного розірвання шлюбу зірка почала приділяти час своїм дітям і собі коханій. У вигляді виключення, сьогодні у розділі Сторі Instagram Слава розповіла, як змінилося її життя за цей час і чи вдалося їй знайти свою любов, пише Politeka.

Не секрет, що співачка дуже ексцентрична і вміє зухвало відповісти цікавим фанатам. При цьому знаменитість вправно обходить тему, що стосується своєї нової любові. На цей раз вона не тільки натякнула на існування нових відносин, але і показала нового коханого.

Також, відповідаючи на питання, чи спілкується вона з новою коханкою свого колишнього чоловіка, вона відповіла, що навіть не знає її і ніколи не говорила з Ольгою Багатою (так звуть нову обраницю Едгара Камінського, який складається з нею відносин вже багато місяців).

При цьому нещодавно, у вигляді виключення, він показав, як веселився з дітьми і самою Славою будинку. Нові кадри викликали чималий ажжиотаж в мережі, адже чоловік вже кілька місяців перебуває у відносинах з Ольгою Багатою, але також намагається не коментувати свій новий роман.

І хоча на сімейному фото самої Слави немає, Едгар спеціально відзначив її у підписі до світлини:

«Діти - головний антидепресант 👧🏼👦🏻 Порадьте настільні сімейні ігри, вчора ми грали в «чарівні кульки» - хороша гра на координацію руху і логіку. Переможений гравець @babaslavka зафіксувала емоції цієї гри 😄», - написав Едгар.

Нагадаємо, Слава з Неангелів вперше після розлучення засвітилася з колишнім

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