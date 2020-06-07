Відома українська виконавиця Слава Камінська, солістка групи "НеАнгели", віддала дітей колишньому чоловікові

Рік тому мережу вразила новина про розлучення співачки і знаменитого хірурга, з яким вона прожила кілька років у шлюбі і виховувала двох дітей - Лауру і Леона. Після того, як пара розлучилася, вони довго не коментували свій сімейний стан, а про причини їх сварок відомо не так багато. Тим не менш, оговтавшись від сеймейных проблем, Едгар завів нові відносини з Ольгою Багатою, пише Politeka.

А сьогодні він показав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, як проводить час з дітьми на море без колишньої дружини. Схоже, чоловік вирішив відправитися з малюками на невеликий відпочинок, забравши Леона і Лауру у Слави.

При цьому позначки під фото чоловік залишати не став, а от коментатори виявилися куди багатослівнішими:

«Пощастило дітям з батьками! 🌹🌹🌹», «Вау! 😍», «Як добре,коли тато незважаючи ні на що,знаходить час для діток😍👍», «З таким татом 🙌будь океан 🌊будь «море по коліно» 👏🏻👏🏻👏🏻», «Приємно дивитися на таке фото, «Янголята❤️», «Яке шикарне фото !!!! Маленька картинка , а передає весь сенс життя 👍», «Дітки цукерки 😍», «Чудове фото! Дуже красиво👏 Пропоную робити такі фото кожен рік, а потім зробити слайди і дивитися як росли і змінювалися ваші діти💓», - написали шанувальники.

При цьому нещодавно, у вигляді виключення, він показав, як веселився з дітьми і самою Славою будинку. Нові кадри викликали чималий ажжиотаж в мережі, адже чоловік вже кілька місяців перебуває у відносинах з Ольгою Багатою, але також намагається не коментувати свій новий роман.

І хоча на сімейному фото самої Слави немає, Едгар спеціально відзначив її у підписі до світлини:

«Діти - головний антидепресант 👧🏼👦🏻 Порадьте настільні сімейні ігри, вчора ми грали в «чарівні кульки» - хороша гра на координацію руху і логіку. Переможений гравець @babaslavka зафіксувала емоції цієї гри 😄», - написав Едгар.

Нагадаємо, Слава з Неангелів вперше після розлучення засвітилася з колишнім

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