У мережі з'явилися рідкісні кадри української співачки Софії Ротару в дитинстві

Як передає Politeka.net, архівне фото опублікували на одній з фан-сторінок артистки в Instagram. На чорно-білому знімку стоїть три дівчинки, одягнені в скромні радянські вбрання. На шиї у них зав'язані піонерські хустки. У юних дівчатах легко впізнати сьогоднішню зірку Софію Ротару – вона стоїть праворуч.

«Наша улюблена Софія Ротару з подругами в шкільні роки», - підписане фото.

Шанувальникам дуже сподобався знімок. Багато хто помітив, що раніше не бачили такого кадру.

«Які рідкісні фото», «Нічого собі!», «Юна зірочка», - пишуть шанувальники.

Раніше ми писали, що 72-річна Софія Ротару здивувала зовнішнім виглядом в молодіжному одязі. Артистка поділилася фото, на якому постала в світло-синіх джинсах, які були підвернуті знизу. Ротару розпустила волосся, що додало її образу особливого шарму. Співачка широко посміхалася і виглядала дуже щасливою, хоч її очі і прикривали сонячні окуляри.

Крім цього, нещодавно Ротару викликала справжній фурор, коли в мережі з'явилися її фото в компанії кароокого красеня. Після концерту в Казахстані співачка сфотографувалася з одним із шанувальників. У коментарях до посту помітили, що на свій вік Ротару виглядає просто чудово.

Нагадаємо, що вічно молода Ротару не перестає дивувати дивовижною зовнішністю: "Проживе 100 років".

А ще Politeka писала, що Софія Ротару з левовою гривою потрясла виглядом, такою співачку ще не бачили: "Ну дуже зухвала!".

Також Politeka повідомляла, що красавчик-онук Софії Ротару підкорив своїм талантом, бабуся пишається: «Просто чудовий».