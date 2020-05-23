Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів, що потрібно додати до запеченої курки з картоплею, щоб це блюдо, безсумнівно, стало найулюбленішим

Як передає Рolitekа.net, Клопотенко поділився рецептом у своєму мікроблозі в Instagram, спокусивши шикарною курочкою на фото.

За словами кулінара, таке блюдо готується дуже просто - якщо знати головний секрет.

"Берете цілу курку, молоденьку картоплю, додаєте рослинне масло, вершкове масло, сіль, перець, спеції. Готуєте. Запах лоскоче ніздрі, слина заповнює рот. Все таке гаряче, хрустке, соковите. Жадібно відриваєте ніжку і вгризаєтесь. Насолода. Захотілося? Якщо ви вже зібралися в магазин за цією проклятою куркою, тому що Євген вас тільки що роздражнив не на жарт, то запам'ятайте: весь сенс цієї страви в спеціях. Берете класні спеції - отримуєте класний смак", - розкрив деталі шеф-кухар.

Так, Клопотенко радить додати до курки копчену паприку, гімалайську сіль (можна і з прованськими травами), суміш перців, а також французькі чи італійські трави.

Користувачі подякували майстрові за рецепт і розкритий секрет.

"Розкажіть, будь ласка, "секретний секрет" - як Євген Клопотенко не гладшає від такої смакоти?) 😉"

"Ну вмієте ви, Євгеній, надати пристрасті їжі!"

"Мм як смачно виглядає)"

"💯Гарно розповіли, слина точно потекла 😋"

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"Берете цілі банани, залишаєте шкірку, уздовж робите надрізи, фаршируєте шоколадом, готуєте. Посипаєте подрібненим мигдалем і відчуваєте вселенську любов", - писав Клопотенко.

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