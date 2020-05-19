У російської співачки Алли Пугачової крім маленьких дітей є також два онука і одна онучка, яких їй подарувала старша донька Крістіна Орбакайте

Politeka.net дізнавалася, як сьогодні виглядають дорослі онуки примадонни Микита Пресняков та Дені Байсаров.

Сину Крістіни Орбакайте і співака Володимира Преснякова Микиті 28 років. Хлопець дуже сильно схожий на свого батька зовні і голосом. Він, як і всі з його знаменитої сім'ї, пробує себе в різних напрямках: кіно, музиці, озвучці. У Микити є власна група, з якою він гастролює. У 2017 році красень одружився на моделі Олені Красновій. Пара часто ділиться в мережі спільними фото.

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Молодшому сину Орбакайте від бізнесмена Руслана Байсарова Дені вже виповнилося 22 роки. Коли він був маленький, його батьки довгий час не могли вирішити, з ким він буде жити. Хлопець дуже любить свою сім'ю, він зворушливо висловлюється у себе в соцмережах про молодшу сестру Клавдію і молодших дітей примадонни Лізу та Гаррі. Крім цього, Дені в хороших відносинах зі своїм старшим братом. Нещодавно він знявся в рекламі разом з матір'ю.

До речі, в коментарях до фото стали обговорювати зовнішність братів, зазначивши, що ніс, губи і посмішки у них від Христини, а брови, очі і лоб батьківські.

Нагадаємо, що самовпевнений онук Пугачової зняв кліп на дачі, зачепило не тільки бабусю: "Кошмар, не ображайся".

Як повідомляла Politeka, знавіснілий онук Пугачової поглумився над відомим музикантом і зняв все на відео: "Чітко".

Також Politeka писала, що зухвалий онук Пугачової не стримався і влаштував розборки, дісталося навіть бабусі: "У вас психічні проблеми...".