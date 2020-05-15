Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів, як можна приготувати вдома м'ясо, фрукти та інше "а-ля барбекю" - так, що пальчики оближеш
Як передає Politeka.net, Клопотенко поділився рецептами у своєму мікроблозі в Instagram. За його словами, ці "барбекюшні страви" будуть смачними не тільки на живому вогні, але й в духовці - що важливо, враховуючи ізоляцію.
Зокрема, прославлений кулінар розповів, як просто приготувати свинячий шашлик, курячі крильця, кальмари і банани з шоколадом:
"Можна втратити свідомість від цієї смакоти. Берете свинячий ошийок, маринуєте з орегано, чебрецем, оливковою олією, лимонним соком, часником, чилі і цибулею. Потім нанизуєте на бамбукові шпажки, швидко обсмажуєте, ставите в духовку на 10-15 хвилин і насолоджуєтеся. Ви зробили шашлики в маринаді пірі-пірі.
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Курячі крильця з апельсином. Це любов. Змішуєте крильця з медом, гірчицею в зернах, соком і цедрою апельсина і запікайте близько 20 хвилин (ідеально на режимі гриля). Будете їсти і плакати від щастя, траст мі.
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Кальмари. Просто обсмажуєте тушки на сковороді гриль зі шматочками лимона. Потім треба посолити, посипати свіжомеленим перцем, полити лимонним соком і з'їсти. Це кайф.
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Берете цілі банани, залишаєте шкірку, уздовж робите надрізи, фаршируєте шоколадом, готуєте. Посипаєте подрібненим мигдалем і відчуваєте вселенську любов".
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Шанувальники кинулися дякувати шеф-кухареві. Варто відзначити, багато хто залишився в захваті від його бананів з шоколадом.
"Дякую вам за рецепт стейків 👍👍👍👍Таких смачних стейків ми навіть у ресторані не їли"
"Шоколад і банани 🤤☺️ Які смачнющі 🍌🍫 Їх можна їсти вічно 😁"
"Одурманюючі рецепти!Нескінченна фантазія і любов,Женя!😍👍🏻"
"Євген , за Вашим рецептом готувала банани і на мангалі і в духовці.Десерт 💣💣💣"
"Боже! Банани суууууууупер!♥"
"Спасибі за банани. Це просто знахідка"
Нагадаємо, найкращі шеф-кухарі Гордон Рамзі і Джеймс Олівер розповіли, як ідеально зварити рис.
Як повідомляла Politeka, шеф-кухар Клопотенко розкрив рецепт до непристойності смачного рису.
Також Politeka писала, що легендарний кухар розкрив секрет, як приготувати ідеальні домашні чіпси.