Відома фітнес-модель Ебігейл Ретчфорд вирішила розповісти, як проводить самоізоляцію

Красуня опублікувала архівне фото, на якому постала в пікантній позі, повідомляє Politeka.net.

Ебі позувала в леопардовому обтягуючому боді, яке підкреслило її пишний бюст і оголило пружні сідниці.

Зірка нахилилася, виставивши п'яту точку у всій красі. Доповнили образ аксесуари.

Модель зробила макіяж з акцентом на пухкі губи і дивилася з-під пишних вій.

"Цей день в минулому році 😩

Я нарешті знімаю новий контент в ці вихідні і повертаюся до своєї роботи 💃🏻 Я готую більше, ніж коли-небудь, відпочиваю, дивлюся свої улюблені телешоу і просто намагаюся витягти максимум з цього кошмару 💆🏻‍♀️ Сподіваюся, ви всі в безпеці 💗 СДМ прямо зараз ?? Коментар нижче 👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼 ￼", - підписала кадр красуня.

За п'ять годин пост зібрав понад 50 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали, що Ретчфорд виглядає просто чудово, а це боді ідеально прийшлося їй по фігурі. Крім того, фанати звернули уваги на очі красуні, в яких, на їхню думку, можна потонути.

"Красуня у леопарді", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд позувала без білизни, прикриваючи розкішні форми рукою.

«Тримай їх міцніше!», - написав один з фанатів.

Красуня з'явилася в майже невидимих трусиках на тоненьких лямках. Зірка забрала волосся у високий хвіст і злегка нахилила голову.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд вирішила похвалитися соковитими формами в ледь помітный білизны і в еротичній позі на кухні.

Схоже, дівчина знає, як правильно привертати увагу і радувати аудиторію провокаційним виглядом.





Нагадаємо, гаряча Ретчфорд ледве втримала значні форми в тонкому мереживі

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