Відома фітнес-модель Ебігейл Ретчфорд вирішила розповісти, як проводить самоізоляцію
Красуня опублікувала архівне фото, на якому постала в пікантній позі, повідомляє Politeka.net.
Ебі позувала в леопардовому обтягуючому боді, яке підкреслило її пишний бюст і оголило пружні сідниці.
Зірка нахилилася, виставивши п'яту точку у всій красі. Доповнили образ аксесуари.
Модель зробила макіяж з акцентом на пухкі губи і дивилася з-під пишних вій.
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"Цей день в минулому році 😩
Я нарешті знімаю новий контент в ці вихідні і повертаюся до своєї роботи 💃🏻 Я готую більше, ніж коли-небудь, відпочиваю, дивлюся свої улюблені телешоу і просто намагаюся витягти максимум з цього кошмару 💆🏻♀️ Сподіваюся, ви всі в безпеці 💗 СДМ прямо зараз ?? Коментар нижче 👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼 ￼", - підписала кадр красуня.
За п'ять годин пост зібрав понад 50 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі написали, що Ретчфорд виглядає просто чудово, а це боді ідеально прийшлося їй по фігурі. Крім того, фанати звернули уваги на очі красуні, в яких, на їхню думку, можна потонути.
"Красуня у леопарді", - написав один з фанатів.
Нагадаємо, Ебі Ретчфорд позувала без білизни, прикриваючи розкішні форми рукою.
«Тримай їх міцніше!», - написав один з фанатів.
Красуня з'явилася в майже невидимих трусиках на тоненьких лямках. Зірка забрала волосся у високий хвіст і злегка нахилила голову.
Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд вирішила похвалитися соковитими формами в ледь помітный білизны і в еротичній позі на кухні.
Схоже, дівчина знає, як правильно привертати увагу і радувати аудиторію провокаційним виглядом.
Нагадаємо, гаряча Ретчфорд ледве втримала значні форми в тонкому мереживі
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