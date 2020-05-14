Не вщухають суперечки навколо інтимної частини тіла американської поп-зірки Мадонни, яку та сміливо "підкоригувала"

Як передає Politeka.net, 61-річна артистка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала в досить спокусливому образі.

Мадонна примірила мереживну білизну й "сіточку", показавши, на скільки чудово виглядає. Співачка повернулася до дзеркала спиною та зробила селфы. Нарешті, користувачі зможуть розгледіти її "п'яту точку" та винести свій вердикт.

Справа в тому, що вже більше року, як Мадонну підозрюють в пластичній операції - мовляв, раптово стали занадто круглими її "булочки". У січні минулого року з'явилося відео виступу Мадонни в одному з барів Нью-Йорка. Тоді неможливо було не помітити величезні "горбки" ззаду. Одні припустили, що вона скористалася накладками, а інші вирішили, що артистка всунула в пікантну частину свого тіла спеціальні силіконові вставки.

Судячи по свіжим фото, очевидно, що це не накладки, а, отже, залишається другий варіант.

Мадонна, до речі, ніяк не коментує чутки. На цей раз вона заговорила про операцію, але знову ж таки не про округлості, а про коліно.

"Нарешті я отримаю відновне лікування мого відсутнього хряща !! Я б стрибала вгору і вниз, якщо б могла після 8 місяців болю. 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻! Побажайте мені удачі! 🙏🏼", - підписала фото зірка.

Пост артистки активно коментують:

"Я люблю тебе, дівчинка, але ці імпланти - вже занадто! 😢"

"Я в шоці. Вона виглядає там страшно"

"Я люблю тебе, але ти зіпсувала своє обличчя і тіло! Будь ласка, припини, бо тебе залишилося небагато!"

"У неї до цих пір тіло як у 20-річної. 😍"

"Я волію, щоб ти була такою, як раніше, без операції на дупі. Ось чому ти завжди з травмою. Вони ж важкі!"

Варто відзначити, ще однією любителькою пластики в такому віці є російська співачка Алла Пугачова. Правда, 71-річна зірка "підправляє" тільки обличчя, не чіпаючи інші частини тіла.

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