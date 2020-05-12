Відома українська виконавиця Слава Камінська, солістка групи "НеАнгели" заінтригувала кадром з натяком на "нового" коханого

Після другого розлучення цікаві шанувальники особливо цікавляться особистим життям знаменитості - кожне нове фото Слави стає центром обговорення. В цей раз Слава здивувала незвичайним кадром, на якому можна розгледіти мужину. Співачка відразу запитала у шанувальників - хто ж поруч з нею позує? Фанати висловилися досить неоднозначно, пише Politeka.

Так, артистка засвітила таємничого незнайомця, який і був її фотографом, запропонувавши вгадати, кого приховує від сторонніх очей.

«Детективне агентство «місячне світло» 😂 Увагу питання до знавців:) Хто мене фоткав ?», - написала Камінська.

Ось що відповіли фанати:

«Лаура», «ЛЕО!», «Мама або діти😉», «Відображення в окулярах!😎🤗», «Леон😉», «Яка Ви красива ☺️», «Чоловік», «Куртка Лаури в руках... напевно дочка...», «В окулярах відображається дитина, але погано видно хто саме. Можна припустити, що якщо великий білий з рожевим, то це була донька».

Слава вперше за довгий час вирішила прокоментувати розлучення з чоловіком і навіть заговорила про його нової обраниці, несподівано ту пошкодувавши.

«Чого нам сумувати? У цих дітей все одно інших батьків не буде, тому потрібно якось знаходити спільну мову. Мені це зробити простіше, йому складніше. Може, в силу віку», – розповіла співачка про стосунки з екс-чоловіком.

Слава заявила, що навіть трохи співчуває вибору дівчини, але при цьому вважає, що Едгару пора дорослішати:

"Ну, ми ж, дівчатка, мудрішаємо раніше. У нього [Едгара] зараз такий період – показувати, що "мій пісюн більше всіх", – додала Камінська.

«Вона і так вже вибрала мого чоловіка. Ні, він хороший хлопець! Але для жінки потрібні якісь інші чоловічі якості. Хоча, може, з нею він зміниться. Але мені здається, що немає… Мені особисто не подобалося те, що він чіпав інших жінок (під час пластичних операцій), а ще я сама тягла пакети з продуктами з магазину. Ну куди? Але я сама вибрала таку позицію – все сама, все сама», — сумбурно заявила артистка.

Нагадаємо, Слава з Неангелів вперше після розлучення засвітилася з колишнім

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