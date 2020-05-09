Відома фітнес-модель Ебігейл Ретчфорд радує шанувальників по-різному

Зірка не тільки публікує в Instagram фото і відео, на яких демонструє свої принади, але і показує людям кадри з повсякденного життя, повідомляє Politeka.net.

Нещодавно зірка представила сториз, на яких позує разом із гарячими подружками. Одна з дівчат святкувала день народження.

Кадри вийшли досить яскравими, адже дівчата схопили за ногу іменинницю, посміхалися і цілували її: "Які лапочки".

Пристрасна Ретчфорд наділа жовту сукню з глибоким декольте, під якою не було білизни, що видно по випираючим ознакам.

Наряд обтягнув соковиті принади красуні і тонку талію.

Ебі розпустила волосся і зробила макіяж з акцентом на пухкі губи й темні вії.

Подружки Ретчфорд виглядали також спокусливо, дивлячись на ці кадри стає жарко. Всі в міні, завдяки якому помітні стрункі ніжки, а облягаючий і відвертий одяг - це щось!

Оскільки фото були оприлюднені в сторіз, жоден з коментаторів не зміг відкрито висловити свою думку про побачене, але все ж, можна з упевненістю сказати, що зірка отримала масу компліментів.

Нагадаємо, Ебігейл Ретчфорд постала не звичною брюнеткою, а довговолосою блондинкою.

На першому фото модель вийшла в купальнику рожевого кольору, який відкривав види на спинку і пружну п'яту точку, а на другому - в яскравому бікіні, яке натягнулося на її пишних формах.

"Я люблю грати з перуками ;) 👱🏼‍♀️ Яка з них вам подобається більше? Ліва або права?", - написала модель.

Нагадаємо, гаряча Ретчфорд ледве втримала значні форми в тонкому мереживі

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