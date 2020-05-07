Колишня солістка групи «ВІА-Гра» Санта Дімопулос розповіла про те, як її чоловік заразився вірусом і перебував у важкому стані

Молода мама Санта Дімопулос зараз виховує двох дітей, займається собою і веде свій профіль в Instagram. Нещодавно артистка влаштовувала спеціальне опитування в соціальній мережі, в результаті якого відкрилася несподівана для шанувальників правда, повідомляє Politeka.

Як з'ясувалося, відповідаючи на питання, Санта не стрималася і розповіла про те, як її чоловік перехворів вірусом і чому прихильникам слід замислитися: хвороба – це не вигадка.

Так, шанувальник поцікавився у співачки, вірить вона взагалі в існування вірусу, з-за якого всі зараз сидять на карантині, на що дівчина чесно зізналася: її чоловік перехворів недугою з важкими симптомами. Чоловік пробув у лікарні майже два тижні і сам заявив, що ще ніколи так сильно не хворів.

"Хто не вірить? Мій чоловік перехворів, лежав 12 днів у лікарні і каже, що так не хворів ніколи (враховуючи його сильний імунітет і те, що у нього не було запалення легенів). Двоє наших знайомих померли. Всі дуже серйозно. Бережіть себе", – написала Санта.

До цього Санта Дімопулос показала вищу дочка і поділилася думкою, коли не варто народжувати дітей.

«Коли не варто хотіти/народжувати дітей? – мені пора (у всіх подруг ж є вже); – материнський капітал (за дітей дає виплати держава/чоловік/батьки); – це утримає чоловіка поруч (ми народжуємо дітей для себе і завжди розраховуємо на себе, дівчатка💁🏻‍♀️); – реалізація нездійснених мрій у дітей; – щоб комусь щось довести («у мене ось як все класно – сім'я, новий чоловік, будинок тощо); – продовжити рід», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках видно Димпопулос з дітьми. Як можна помітити, її дочка помітно підросла, а сама зоряна мама називає дітей дар, який дається не всім.

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