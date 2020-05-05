Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася новим кадром з фотосесії в стильному купальнику

Так, в цей раз молода фітнес-модель показала, як прогулювалася на пляжі в красивому місці. В рамках фотосесії дівчина позувала у новому купальнику незвичайного зеленого відтінку. Ана справила враження на фанатів, адже останнім часом вона намагається якомога активніше вести свій профіль у соціальній мережі Instagram і щодня поповнює його фото. На стали винятком і спеціальні фан-акаунти зірки, пише Politeka.

Так, молода модель позувала у спеціальних дерев'яних стін, прикрашених спеціальними смужками тканини і пляжними камінням. З-за похмурого освітлення шкіра знаменитості здається ще більш засмаглою.

Ана позувала перед об'єктивом без макіяжу і в одному купальнику, волосся її, як зазвичай, розпущені, а з прикрас можна помітити тільки сережки і акуратне кольє.

До цього молода модель Ана Чері представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram новий кадр, який тут же викликав масу обговорень, адже копія костюму принцеси Леї не могла залишитися непоміченою.

«Хай 4-го числа буде яскраве ✨ Позначте друга, який любить Зоряні війни! Крім того, який ваш улюблений фільм ?? Моя Імперія завдає удару у відповідь !!! # MayThe4thBeWithYou #StarWars #PrincessLeia», - написала Ана під новим постом.

Шанувальники відреагували:

«Нехай четвертий теж буде з тобою, принцеса Ана. Мій улюблений повинен бути Повернення джедая. 💙💙», «Ну це жарко», «Дівчина мрії ✨», «Сьогодні у мене день зоряних воєн».

Нагадаємо, шикарна Ана Чері показала нереальні обсяги, лосини аж тріщать

А ще Politeka писала, що розкішна Ана Чері показала «близнят» без білизни

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері у вбранні з вирізом зігнулась заради гарячих знімків