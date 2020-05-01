Модель Демі Роуз влаштувала зухвалу фотосесію без ліфчика під час відпочинку на пляжі

Знаменита модель, яку часто називають британською Кардашьян, вирішила показати всі свої переваги на двох пікантних фото, зроблених у печери з озером. Дівчина з'явилася перед камерами в досить провокаційних позах, безсоромно вихваляючись фігурою, повідомляє Politeka.net.

Так, під час карантину зірка почала активно вести соціальну мережу, відповідати на провокаційні запитання шанувальників, проводити питання в соціальних мережах і ділитися архівними кадрами із відпочинку і фотосесій. Приміром, цього разу дівчина показала себе з мінімальною кількістю одягу – в одній нижній частині купальника.

Прикривши груди рукою, зірка позувала перед об'єктивом із серйозним виразом обличчя. Потім, на наступному фото, дівчина прикрилася своїми ж волоссям, сидячи спиною до камери і вихваляючись видом ззаду.

Зазначимо, дівчина вже давно є популярною Instagram-моделлю нижньої білизни і купальників. Під час карантину зірка, схоже, не думає зупиняти зйомки, тому періодично радує фоловерів яскравими образами після фотосесій.

Досить пишні форми Демі Роуз також показала без білизни – дівчина прикрилася незвичайним підлозі-халатиком, що складається з клаптиків тканини, ледь прикривають груди і нижню частину тіла знаменитості. Нове фото підкорило шанувальників, які взялися відразу ж масово коментувати новий пост.

«Де б я хотів бути», «Нічого собі, звичайно, немає слова, яке могло б описати так багато краси і досконалості», «Чудова Демі 😍😍❤️», «😍😍😍 милашка», «Я чекаю тебе ...», «Оливковий сік», «Я люблю твій вид👙💋😉💋👙», «Ух ти, вона така гарна, як я хочу!».

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